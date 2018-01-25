ماه عسل استقلال تمام شد

ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار آبی پوشان برابر پارس جم جنوبی گفت: استقلال مقابل پدیده بازی خوبی از خود ارائه نداد و آن صلابت همیشگی را نداشت. البته آنها کمی هم بدشانس بودند و می توانستند در دقایق پایانی به سه امتیاز دست پیدا کنند. یک پنالتی کاملاً پرحاشیه به گل تبدیل نشد و استقلال با یک امتیاز به تهران بازگشت.

وی افزود: استقلال باید در مقابل تیمی قرار بگیرد در بازی رفت دو بر هیچ در جم از آن تیم شکست خورده و الان باید مقابل هوادارانش به یک پیروزی خوب دست پیدا کرده و موقعیت خود را در جدول بهبود بخشد. به اعتقاد من ماه عسل استقلال تمام شده و این تیم با بازی های سختی که پیش رو دارد باید یک بازی های منطقی و هجومی از خود ارائه کند تا بتواند چند بازی سخت خود را با ا متیازات کامل به پایان برساند.

عالمی تصریح کرد: البته پارس جم در هفته های اخیر دچار افت شده و همانند دور رفت نتوانسته پیروزی های پیاپی داشته باشد اما حساسیت این بازی به طور حتم باعث خواهد شد که دو تیم مقابل یکدیگر محتاط بازی کنند اما استقلال با توجه به اینکه در هفته های اخیر از ابتدا بازی هجومی را از خود ارائه کرده می تواند برنده این بازی باشد.

پیشکسوت استقلال اظهار داشت: دیدار برابر پارس جم، ذوب آهن، نفت آبادان و پرسپولیس می تواند عیار شفر را کاملاً مشخص کند و باید ببینیم این سرمربی آلمانی که در چند دیدار عملکرد خوبی داشته، می تواند مقابل این حریفان سخت کوش هم به ا متیازات لازم دست پیدا کند یا خیر؟

وی در خصوص جذب مهاجم برای استقلال خاطرنشان کرد: متأسفانه بازیکنی که به تازگی به عنوان مهاجم به استقلال آمده و تست پزشکی داده هنوز با این تیم قرارداد نبسته و مشخص نیست که به جمع آبی پوشان اضافه خواهد شد یا خیر اما مطمئنا استقلال به یک مهاجم شش دانگ نیاز دارد تا هم در لیگ برتر، لیگ قهرمانان و جام حذفی این تیم را کمک کرده و مشکلات گل زنی استقلال را حل کند.

عالمی در پاسخ به این سوال که چرا تیم ها در نیم فصل دوم محتاط تر مقابل حریفانشان قرار می گیرند، گفت: در نیم فصل دوم همه تیم ها به دنبال رفع معایب و جمع کردن امتیاز هستند و نمی توانند همانند نیم فصل اول بی محابا به سمت دروازه حریف حمله کنند. البته ما در نیم فصل دوم تیم هایی مانند ذوب آهن و گسترش فولاد را دیدیم که عملکرد خوبی داشتند اما سایر تیم ها با احتیاط بازی می کنند و تلاششان این است که امتیازات لازم را جمع کرده تا در پایان یا از سقوط فرار کنند یا سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استقلال می تواند با حمایت هوادارانش و در ورزشگاه آزادی یک بازی هجومی و قابل قبول را مقابل پارس جنوبی به نمایش گذاشته و با کسب سه امتیاز این دیدار موقعیت خود را بهبود ببخشد.