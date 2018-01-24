هدایای دفتر نشر فرهنگ اسلامی در مناطق زلزله زده غرب کشور توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تهیه و ارسال ۲ محموله اهدایی از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای کمک به کودکان و نوجوانان زلزله‌زده، که با حضور کارشناسان نهاد در این مناطق و آگاهی از شرایط و نیازهای این مردم آسیب دیده صورت گرفت، دفتر نشر فرهنگ اسلامی طی رایزنی با مسئولان نهاد، از ظرفیت و تجربه این نهاد برای تهیه و توزیع کمک‌های خود در مناطق آسیب دیده استفاده کرد.

بر این اساس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی، برای تهیه لباس گرم و اسباب بازی برای کودکان زلزله‌زده اختصاص یافت که به این ترتیب ۴۰۰ عدد کاپشن دخترانه و پسرانه و همچنین بیش یک هزار و ۳۷ اسباب بازی در قالب ۵۹ بسته، توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تهیه و در حال توزیع در مناطق زلزله‌زده غرب کشور است.

با توجه به بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از مناطق زلزله‌زده، سومین محموله ارسالی نهاد با همکاری دفتر نشر فرهنگ اسلامی، با تمرکز بر مناطق کمتر مراجعه شده در روستاهای اطراف ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلان غرب توزیع می‌شود.

معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه‌های استان کرمانشاه درباره ارسال و توزیع این محموله اهدایی گفت: پس از اینکه کاپشن و لباس‌های گرم به عنوان نیازهای اولیه مردم زلزله‌زده در فصل سرما، توسط همکاران ما در نهاد در این مناطق توزیع شد، درخواست کردیم که سایر اقلام (اسباب بازی‌ها) طی اجرای برنامه‌های فرهنگی که توسط این اداره کل در مناطق زلزله‌زده صورت می‌گیرد، میان کودکان و نوجوانان این مناطق توزیع شود که خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.

وی با اشاره به تقسیم بندی این اقلام برای توزیع در مناطق مورد نظر، ادامه داد: همکاران ما در کتابخانه‌های استان کرمانشاه، به صورت مستمر به مناطق آسیب دیده از زلزله مراجعه دارند و برنامه‌های مختلفی چون قصه‌گویی، نقاشی، کتابخوانی و همچنین سایر برنامه‌های سرگرمی را در چادرها اجرا می‌کنند که به این ترتیب اقلام اهدایی سومین محموله ارسالی، با حضور کارشناسان نهاد در میان کودکان و نوجوانان این مناطق در حال توزیع است.