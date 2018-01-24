به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر این بانک گفت: در ادامه اجرای تکالیف مقرر در ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به بانک مرکزی، که طی بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت، حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و انجام کلیه فرایندهای مرتبط با آن از جمله واریز یارانه ها، از بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع واریز یارانه‌ها، با انجام هماهنگی های لازم بین بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری کل کشور و شبکه بانکی، هشتاد و سومین مرحله واریز یارانه در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۶ توسط بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.

وی با تاکید بر اینکه این امر موجب تسریع در عملیات و فرایند واریز یارانه‌ها، حذف واسطه‌های غیرضرور و افزایش کنترل بر جریانات نقدی حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می شود، افزود: هشتاد و دو مرحله قبلی واریز یارانه ها، با محوریت بانک ملی ایران انجام شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون ۶ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی دولتی به بانک مرکزی انتقال یافته است گفت: این تعداد در آینده نزدیک به ۵۰ هزار فقره افزایش خواهد یافت.

