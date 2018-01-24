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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۴

یک مقام مسئول در بانک مرکزی؛

حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی منتقل شد

حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی منتقل شد

حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف تسریع در عملیات واریز یارانه‌ها، حذف واسطه‌های غیرضرور و افزایش کنترل بر جریانات نقدی حساب این سازمان به بانک مرکزی انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر این بانک گفت: در ادامه اجرای تکالیف مقرر در ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتقال کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به بانک مرکزی، که طی بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت، حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و انجام کلیه فرایندهای مرتبط با آن از جمله واریز یارانه ها، از بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد.

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع واریز یارانه‌ها، با انجام هماهنگی های لازم بین بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری کل کشور و شبکه بانکی، هشتاد و سومین مرحله واریز یارانه در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۶ توسط بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد.

وی با تاکید بر اینکه این امر موجب تسریع در عملیات و فرایند واریز یارانه‌ها، حذف واسطه‌های غیرضرور و افزایش کنترل بر جریانات نقدی حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می شود، افزود: هشتاد و دو مرحله قبلی واریز یارانه ها، با محوریت بانک ملی ایران انجام شده بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون ۶ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی دولتی به بانک مرکزی انتقال یافته است گفت: این تعداد در آینده نزدیک به ۵۰ هزار فقره افزایش خواهد یافت.
 

کد مطلب 4209194

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