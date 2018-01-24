دو محموله انفجاری در شرق و غرب کشور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سربازان گمنام امام زمان (عج) موفق شدند دو محموله بزرگ بمب، مواد منفجره و مهمات را که به منظور عملیات تروریستی و انفجاری گسترده در اماکن عمومی وارد کشور شده بود، شناسایی و خنثی کنند.

در نخستین عملیات ۲۳ عدد بمب آماده انفجار از نوع ریموتی که با برنامه ریزی و هدایت سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی با هدف انجام اقدامات ایذایی و نا امنی در استان های عمقی از شرق کشور وارد شده بود کشف و ضبط شد.

در دومین عملیات سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل استان کردستان موفق شدند در ادامه ضربه به تیم های تروریستی تجهیزات و ابزار لازم برای ساخت چندین بمب را کشف و ضبط کنند.

این مواد شامل ماده منفجره تی ان تی، سی چهار، کیت های انفجاری و ۱۵۰ چاشنی الکترونیکی متعلق به یکی از گروهک های تجزیه طلب تروریستی در مریوان کشف و ضبط شد.

از عناصر این گروهک تروریستی که از کردستان عراق به منظور انجام اقدامات ایذایی و انفجاری وارد کشور شده بودند همچنین ۴۱ نارنجک، ۳۱ خشاب کلاشینکف، ۴ گلوله آر پی جی هفت و چندین قبضه سلاح جنگی کشف شد.