تدوین کتاب زندگی نامه شهدای کارمند توسط دستگاه های اجرایی کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، ابراهیم حسینی صبح امروز پنج شنبه در جلسه شورای عالی اندیشه و همفکری بسیج ادارت استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه برگزاری یادواره شهدا اقشار مختلف یکی از برنامه های اجلاسیه نهایی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان است، گفت: تاکنون یادواره شهدای روحانی، نهضت سواد آموزی و شهدای ترور در استان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: اوایل اسفندماه امسال هم یادواره شهدای کارمند و ۲۲ اسفند هم یادواره شهدای فرهنگیان دراستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه زمان زیادی تا برگزاری کنگره ۵۴۰۰ شهید استان باقی نمانده است، بیان کرد: چهار سال گذشته کنگره پیشمرگان مسلمان کرد در استان برگزار شد که از برکات آن هنوز هم بعد از گذشت این سال ها بهره می بریم.

مسئول کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان اظهارداشت: در حال حاضر ۵۲ درصد جمعیت کشور ما کمتر از ۳۰ سال سن دارند و این افراد انقلاب را ندیدند و آگاهی از آن ندارند بنابراین باید تمامی مسئولان در راستای معرفی مطلوب انقلاب به قشر جوان و نوجوان تلاش کنند.

حسینی با اشاره به اینکه شهدا قهرمانان و انسان های بزرگی هستند که براساس قرآن کریم مومن در پیشگاه الهی اند، بیان کرد: شهدا بهترین الگو برای نسل جوان و نوجوان ما هستند که می طلبد با برنامه ریزی و اجرای برنامه های ارزشی به خوبی معرفی شوند.

وی با تاکید براینکه باید کارهای فرهنگی ماندگار در یادواره شهدای اقشار انجام داد، عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس بیش از ۲۵ عملیات در ۲۳ کیلومتر مرز استان ما انجام شده است لذا یکی از رسالت های ما بیان رشادت های شهدا در چنین عملیات های جنگی است.

وی اضافه کرد: باید تا برگزاری اجلاسیه نهایی کنگره ۵۴۰۰ شهید استان در سال ۹۷، تمامی ادارات رنگ و بوی شهادت به خود گیرند و اقدامات ویژه ای هم در این راستا انجام دهند.

مسئول کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان با تاکید براینکه هر یک از ادارات کل استان کتاب زندگی نامه شهدای خود را توسط نویسندگان استان تالیف کنند، گفت: خیلی از اسناد، خاطرات شهدا توسط بستگان درجه یک آنها جمع آوری شده است.