تجهیز ناوگان های جمع آوری پسـماند خشک به GPS فعال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران جندقی در راستای این اقدام گفت : درطرح ساماندهی و نوسازی ناوگان پسماند منطقه، از رانندگان ایرانی که دارای گواهی نامه معتبر می باشند استفاده شده و از حضور و فعالیت رانندگان اتباع بیگانه حتی در صورت دارا بودن کارت اقامت مجاز ، به دلیل تأکی قانون حذف اتباع بیگانه جلوگیری شد ، شـایان ذکر است در این طرح کلیه ی خودروها به دستگاه GPS فعال و جعبه ی کمک های اولیه و کپسول اطفای حریق تجهیز شدند و تمامی ماشین آلات علاوه بر رنگ آمیزی کامل نسبت به نوسازی کد و آرم سازمان اقدام کردند .

جندقی اجرای این طرح را در راستای دستورالعمل های HSE عنوان کرد و افزود: این اقدام بیانگر تعهد شهرداری منطقه به مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست می باشد ، و حرکت خودروهای ناوگان جمع آوری پسماند خشک با ظاهری زیبا و تمیز بر روحیه و اطمینان شهروندان تأثیر مثبت گذاشته و موجب بهبود سیما و منظر شهری می شود . لذا نظارت بر فعالیت و مسیرهای حرکت خودروهای جمع آوری پسماند خشک با کمک GPS رصد شده و از تخلفات احتمالی پیشگیری می شود.

در پایان معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه علاوه بر تاکید بر بهبود عملکرد ناوگان جمع آوری پسماند ، آموزش رانندگان و عوامل اجرایی را با اهمیت دانسته و بر تداوم آن پافشاری دارد.