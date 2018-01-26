به گزارش خبرگزاری مهر، مجلدات صدف نبوت (منظومه مناسبت های فاطمیه) شامل اشعاری برای دهه فاطمیه است و هر سال به مناسبت ایام فاطمیه چاپ و در سراسر کشور توزیع می‌شوند. امسال نیز جلد دهم از مجموعه صدف نبوت گردآوری شده و طی ایام فاطمیه رونمایی و در قالب الکترونیکی در اپلیکیشن نخل میثم در دسترس علاقه مندان قرار می‌گیرد.

همچنین جلد ششم کتاب نخل میثم، مشهورترین اثر استاد غلامرضا سازگار نیز در ایام فاطمیه رونمایی و در در سراسر کشور توزیع می‌شود

علاقه‌مندان به تهیه کتاب نخل میثم ۶ می توانند جهت سفارش این کتاب از ۱۵ بهمن ماه نسبت به ثبت نام در سامانه سفارش بر روی سایت مدایح به آدرس madayeh.com اقدام کرده و علاقه‌مندان به کتاب صدف نبوت ۱۰ و سایر آثار استاد غلامرضا سازگار نیز می‌توانند با نصب رایگان نرم افزار تلفن همراه نخل میثم از سایت مدایح بر روی تلفن همراه یا تبلت نسبت به تهیه و مطالعه آثار استاد سازگار اقدام کنند.