به گزارش خبرگزاری مهر، مجلدات صدف نبوت (منظومه مناسبت های فاطمیه) شامل اشعاری برای دهه فاطمیه است و هر سال به مناسبت ایام فاطمیه چاپ و در سراسر کشور توزیع میشوند. امسال نیز جلد دهم از مجموعه صدف نبوت گردآوری شده و طی ایام فاطمیه رونمایی و در قالب الکترونیکی در اپلیکیشن نخل میثم در دسترس علاقه مندان قرار میگیرد.
همچنین جلد ششم کتاب نخل میثم، مشهورترین اثر استاد غلامرضا سازگار نیز در ایام فاطمیه رونمایی و در در سراسر کشور توزیع میشود
علاقهمندان به تهیه کتاب نخل میثم ۶ می توانند جهت سفارش این کتاب از ۱۵ بهمن ماه نسبت به ثبت نام در سامانه سفارش بر روی سایت مدایح به آدرس madayeh.com اقدام کرده و علاقهمندان به کتاب صدف نبوت ۱۰ و سایر آثار استاد غلامرضا سازگار نیز میتوانند با نصب رایگان نرم افزار تلفن همراه نخل میثم از سایت مدایح بر روی تلفن همراه یا تبلت نسبت به تهیه و مطالعه آثار استاد سازگار اقدام کنند.
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