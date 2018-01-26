به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در حالی طی دو هفته گذشته دیدارهای تدارکاتی با بلاروس و آذربایجان برگزار کرد که شرایط سه ملی پوش برای سفر به چین تایپه و حضور در جام ملتهای آسیا به خاطر آسیب دیدگی مشخص نیست.

حمید احمدی به خاطر آسیب دیدگی رباط خارجی به مهمترین دغدغه سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تبدیل شده است. احمدی که در آذربایجان آسیب دیده است، فردا شنبه باید در کمپ تیم ملی حاضر شود تا وضعیتش از سوی کادر فنی مورد بررسی دقیق تری قرار بگیرد. در صورتی که شرایط این بازیکن مناسب نباشد، یک نفر دیگر به جای وی عازم جام ملتها می شود.

احمد اسماعیل پور دیگر ملی پوشی است که به خاطر آسیب دیدگی در سفر به آذربایجان حتی مقابل این تیم هم بازی نکرد و بلافاصله به تهران بازگشت. پزشکان تیم ملی اعلام کرده اند اسماعیل پور احتمالا تا روز دوشنبه شرایط تمرین پیدا می کند. مربیان تیم ملی وضعیت این بازیکن را هم فردا مورد ارزیابی قرار می دهند.

محمدرضا سنگ سفیدی هم که مدتی آسیب دیده بود و اختصاصی تمرین می کرد، روز گذشته تمرینات انفرادی خود را دنبال کرد. قرار است این بازیکن فردا در تمرینات گروهی تست شود و در صورت آمادگی مناسب راهی جام ملتهای آسیا خواهد شد.