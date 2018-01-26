داد و ستدهای بازارهای۹گانه فرابورس/معامله ۱۹۴۸میلیون اوراق بهادار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس، در نخستین هفته کاری دومین ماه زمستان، در کنار معاملات جاری هفته در بازارهای مختلف فرابورس، بازار بدهی نیز میزبان عرضه دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه اسلامی به تعداد ۱۰ میلیون ورقه در نماد «اخزا ۶۰۶» به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال بود که هر ورقه آن در جریان عرضه، ۷۷۱ هزار ریال قیمت خورد.

بدین ترتیب از چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه، معاملات «اخزا ۶۰۶» با سررسید دوساله (تاریخ سررسید: ۲۲ مهر ۱۳۹۸) در بازار ابزارهای نوین فرابورس آغاز شد که با عرضه این دور از اخزاها تنها عرضه یک مرحله از اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا ۶۰۵» در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ باقی مانده که انتظاری می‌رود به زودی شاهد عرضه آن باشیم.

با عرضه یک اخزای جدید در این هفته کاری، بازار ابزارهای نوین مالی در مجموع، دست به دست شدن ۶۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال را به خود دید که طبیعتا بیشترین حجم و ارزش دادوستدی در این میان به بازار بدهی اختصاص داشت.

اوراق گواهی تسهیلات مسکن نیز در هفته نخست این ماه، رشد حدود ۱۰ درصدی حجم و ارزش مبادلاتی را به همراه داشتند؛ به طوری که معامله گران این اوراق، به خریدوفروش ۴ هزار ورقه تسه به ارزش ۲۷۹ میلیارد ریال اقدام کردند.

کاهش حجم و افزایش ارزش مبادلات بازار دوم

در ۵ روز معاملاتی هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم با تغییر مالکیت ۴۱۵ میلیون سهم به ارزش مبادلاتی بیش از یک هزار و پانصد میلیارد ریال در بازار دوم شاهد کاهش ۱۴ درصدی حجم و در مقابل، رشد ۵ درصدی ارزش معاملاتی این بازار در مقایسه با هفته پایانی دی‌ماه بودیم.

بازار اول نیز میزبان نقل‌وانتقال ۲۳۶ میلیون سهم به ارزش ۴۳۲ میلیارد ریال در ۱۳ هزار نوبت دادوستدی بود که این بازار با افت حجم و ارزش مبادلاتی روبه‌رو شد.

از سوی دیگر جابه‌جایی‌های صورت گرفته توسط سهام‌داران در بازار پایه، رشد ۶ و ۲۵ درصدی حجم و ارزش معاملاتی این بازار را نسبت به هفته پیش به دنبال داشت که تابلو «پایه الف» بیشترین نقش را ایفا کرد به‌گونه‌ای که در این تابلو، حجم و ارزش معاملات به ترتیب ۶۱ و ۹۱ درصد افزایش یافت.

در تابلو معاملاتی «پایه ب» نیز شاهد افزایش حجم و ارزش دادوستدها بودیم. همچنین تابلو «پایه ج» که ویژه شرکت‌های پذیرش نشده در فرابورس است در حالی با کاهش ارزش روبه‌رو شد که حجم مبادلات آن افزایش یافت.

در مجموع بازار پایه طی یک هفته معاملاتی، میزبان دادوستد یک هزار و ۲۲۷ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال بود که این حجم از مبادلات در ۱۱۷ نوبت معاملاتی دست به دست شد.

محصولات شیمیایی در صدر صنایع

ارزش معاملات خرد بازار سهام با رسیدن به رقم ۳ هزار و ۳۷۱ میلیارد ریال، نسبت به هفته گذشته افزایش یافت که همچنان در ادامه روند هفته قبل، گروه محصولات شیمیایی در جایگاه نخست صنایع فرابورسی قرار دارد.

گروه‌های «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» و «فلزات اساسی» نیز به ترتیب با در اختیار گرفتن ۱۶ و ۱۳ درصد از ارزش معاملات کل، در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در نهایت شاخص کل فرابورس که در طول هفته فرازوفرودهای زیادی را پشت سر گذاشت با قرارگیری در ارتفاع ۱۰۹۳ واحدی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته، تثبیت شد که نگاهی به درصد تغییر آیفکس از آغاز سال جاری، بازدهی ۲۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.