به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه امروز پایتخت در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به موضوع شکران نعمات الهی در آیات و روایات اظهار داشت: از جمله این نعمات، بندگی خدا و یاد اوست که انسان را ضد ضربه می‌کند.

وی افزود: خیر و دنیا آخرت در این است که زبان و قلب را به ذکر خدا مشغول کنیم و خودمان را در محضر خداوند ببینیم.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: زمین و زمان، در حکم دوربین خداوند است و معصومین (عج) ما را می‌بینند و نفس عمل ما نیز ثبت می‌شود و خداوند همه اینها را می‌بیند.

خاتمی تصریح کرد: آن چیزی که انسان را در برابر دشمن مقاوم نگه می‌دارد، این است که بداند خداوند در پشت او قرار دارد؛ همچنین در هنگام تصمیم، قضاوت، تقسیم امکانات، خلوت و لذت و نیز در هنگام عصبانیت و خشم، باید بدانیم که خداوند ناظر اعمال ماست.

امام جمعه موقت تهران در ادامه و در خطبه دوم نماز، با اشاره به فرارسیدن ماه جمادی‌الاول گفت: این ماه و ماه جمادی‌الثانی، ماه فاطمه (س) است و فاطمیه اول و دوم و ولادت ایشان در آن قرار دارد؛ این ایام را بزرگ بداریم.

آیت‌الله خاتمی همچنین با اشاره به حادثه تلخ کشتی نفتکش اظهار داشت: این به حق، مصیبتی بزرگ و تاثرانگیز بود که آن را به خانواده‌های عزادار و بازماندگان تسلیت می‌گوییم.

وی به سالگرد حادثه ۶ بهمن و حماسه مردم آمل در مقابله با کمونیست‌ها اشاره کرد و گفت: مردم این شهر هزارسنگر تشکیل دادند؛ انصافا آمل در آن روز حماسه آفرید و جا دارد مستندها و فیلم‌ها برای این حماسه ساخته شود.

تداوم انقلاب، از مسیر عمل به رهنمودهای امام (ره) می‌گذرد

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به فرارسیدن ایام دهه فجر گفت: تداوم این انقلاب از مسیر عمل به رهنمودهای امام بزرگوار می‌گذرد و مفسر صحیح و درست خط امام که او را با همه وجودش درک کرده، آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در میان ما هستند و خط ناب امام را باید از این نایب برحق امام گرفت.

آیت‌الله خاتمی افزود: انقلاب اسلامی به حق، نعمت بزرگ خداوند بر جهان و مدم عزیز ما بود؛ نعمت حاکمیت دین، استقلال، حاکمیت ملت بر سرنوشت خود، امنیت، خودباوری ملی و دهها نعمت از این رهگذر نصیب ملت بزرگ ما شد.

وی ادامه داد: سنت خداوند این است که نعمات با شکر باقی می‌ماند؛ الحمدلله ۳۹ سال این انقلاب مانده و خود را آماده می‌کنیم که چهلمین سال پیروزی را جشن بگیریم؛ شکر این نعمت دو بخش دارد که یک بخش دست مردم است که انصافا دین خودشان را به خوبی ادا کرده‌اند.

خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد: امسال مردم راهپیمایی ۲۲ بهمن را با شکوه‌تر برگزار می‌کنند؛ چراکه دشمنان امسال با بازی‌های کودکانه می‌خواستند آسیبی به انقلاب بزنند، اما مردم راهپیمایی‌ها اخیر خود را با راهپیمایی ۲۲ بهمن تکمیل خواهند کرد.

آیت‌الله خاتمی تصریح کرد: این را واقع‌بینانه می‌گویم که شما همه توطئه‌ها را خنثی کردید؛ جنگ قومیت‌ها، جنگ ۸ ساله و دفاع مقدس، فتنه منافقین آدم‌کش، فتنه ۷۸ و ۸۸ و فتنه دی‌ماه ۹۶ را شما جمع کردید و بقیه فتنه‌ها را نیز شما می‌توانید جمع کنید.

وی همچنین با بخش دوم شکران نعمت انقلاب گفت: شکران نعمت مسئولان، خدمت به مردم و گشودن گره از کار و مشکلات آنهاست. مردم شما را به این مسند آورده‌اند و انتظار دارند خدمت کنید.

تلاش دشمن برای ناامیدی مردم/ مردم فضای مجازی سالم می‌خواهند

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه، با اشاره به چند طرح دشمن برای مقطع کنونی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایکه کسی بگوید دشمن از براندازی عبور کرده، درست نیست و باید بداند که دشمن یک لحظه از این اندیشه فروگذار نخواهد کرد؛ یک توطئه دشمن، ایجاد بدبینی و ناامیدی است.

خاتمی تصریح کرد: ملتی که چنین رهبر دوراندیش و چنین مردم وفاداری دارد، ناامید نخواهد شد و همه مشکلات را حل خواهدکرد.

وی افزود: توطئه دوم، سوء استفاده از ابزارهای جدید اطلاع‌رسانی مثل تلگرام و اینستاگرام است.

امام جمعه موقت پایتخت تاکید کرد: ما با فضای مجازی مخالف نیستیم؛ با فضای مجازی سالم و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی بدون استفاده دشمنان موافقیم، با وضعیتی که باید داشته باشیم، فاصله‌معناداری داریم. این مردم برای حفظ دین خود و بچه‌هایشان و برای حفظ امنیت‌شان، فضای مجازی سالم می‌خواهند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به توطئه دیگر دشمن افزود: اینکه رهبری فرمودند، مگس روی زخم می‌نشیند، انتظار مردم این است که این زخم‌ها برطرف شود. واقعا برای من طلبه رنج‌آور است که کارگر زحمت بکشد و دو سه ماه حقوق نگیرد! نگذارید واحدهای تولیدی تعطیل شود، کمتر از دو ماه از سال مانده، به تولید و اقتصاد مقاومتی بپردازید و به جای حرف‌‌های حاشیه‌ای به درد مردم برسید.

یک ریال از شهریه طلاب از بودجه کشور نیست

وی با اشاره به ساز جدید تضعیف روحانیت گفت: روحانیت به عنون سرمایه استقلال و عظمت ملت بوده‌اند؛ دیدید که اغتشاشگران بدتر از حمله رژیم شاه به مدرسه فیضیه، به برخی حوزه‌های علمیه حمله کردند که نشانه عمق کینه آنهاست.

خطیب نماز جمعه تهران یادآور شد: این روزها قصه بودجه را درآورده‌اند و در سایت‌ها و فضای مجازی درباره بودجه حوزه‌ها حرف‌هایی می‌زنند؛ به عنوان کسی که ۴۵ سال است طلبه هستم، به مردم می‌گویم که والله یک ریال از حقوق ماهانه طلاب که به آن «شهریه» می‌گویند، از بودجه کشور نیست؛ از وجوهات و سهم امام (عج) است که مردم می‌دهند.

آیت الله خاتمی ادامه داد: میانگین شهریه یک طلبه ما بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است و حتی شهریه‌ای که رهبر انقلاب می‌دهند و بالاترین شهریه است و بالاترین شهریه‌ای که یک عالم ۲۰ سال درس خوانده می‌گیرد، زیر خط فقر است.

وی درهمین رابطه با اشاره به مطرح کردن مباحثی درباره بیمه طلاب علوم دینی گفت: طلبه‌ها هم شهروند این کشور هستند و باید مثل بقیه بیمه باشند؛ شورای عالی حوزه، استقبال می‌کند که برای بیمه طلاب استقلال داشته باشد، اما الان پولش نیست، وگرنه آرزوی همه علما و شورای عالی حوزه، استقلال مالی حوزه‌هاست.