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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

«قانون مورفی» با امیر جدیدی کلید خورد

«قانون مورفی» با امیر جدیدی کلید خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی «قانون مورفی» به کارگردانی رامبد جوان و تهیه کنندگی محمد شایسته با پایان پیش تولید، از روز گذشته ۵ بهمن در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جدیدی اولین بازیگری است که جلوی دوربین فیلم «قانون مورفی» رفته است و به زودی سایر بازیگران فیلم معرفی خواهند شد.

«قانون مورفی» فیلمی پربازیگر است که در ژانر کمدی اکشن در تهران و شمال کشور فیلمبرداری می شود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین جلیلی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: رعنا امینی، صدابردار: رشید دانشمند، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: پانته آ حسینی، جانشین تولید: محمود اتحادی، نویسندگان: محمدعلی حسینی، پوریا شجاعی، بازنویسی فیلمنامه: پویا مهدوی زاده، عکاس: مریم تخت کشیان.

کد مطلب 4210325

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