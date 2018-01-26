«قانون مورفی» با امیر جدیدی کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جدیدی اولین بازیگری است که جلوی دوربین فیلم «قانون مورفی» رفته است و به زودی سایر بازیگران فیلم معرفی خواهند شد.

«قانون مورفی» فیلمی پربازیگر است که در ژانر کمدی اکشن در تهران و شمال کشور فیلمبرداری می شود.

سایر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: حسین جلیلی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: رعنا امینی، صدابردار: رشید دانشمند، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: پانته آ حسینی، جانشین تولید: محمود اتحادی، نویسندگان: محمدعلی حسینی، پوریا شجاعی، بازنویسی فیلمنامه: پویا مهدوی زاده، عکاس: مریم تخت کشیان.