محمد دادکان: بدترین دوران انضباطی ورزش در فوتبال جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادکان درباره ارزیابی اش از شرایط فعلی فدراسیون فوتبال گفت: مهدی تاج زحمت زیادی در این مدت کشیده است و در بخش فنی هم موفق بوده اما در بخش انضباطی بدترین دوران ورزش در فوتبال در جریان است.

وی همچنین درباره نبود نظارت روی مدیران در ورزش تصریح کرد: وقتی برای جایی یک رئیس تعیین می کنند، زیر یکسال باید از نظر اجرایی، اداری و مالی او را زیر ذره بین ببرند. ما چه زمانی این کار را کرده ایم؟ می گذاریم وقتی دوره مدیریت آن فرد که تمام شد آنوقت می گوییم مرتکب فساد شده است.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال همچنین خاطرنشان کرد: اگر محمد دادکان می خواست برای جایی اقدام کند، درِ دروازه شهر یقه اش را می گرفتند!

دادکان درباره استفاده از مدیران جوان در فوتبال هم تاکید کرد: باید به شایستگی افراد توجه شود. فرقی ندارد مسن باشد یا جوان؛ مرد باشد یا زن. اگر یک نفر جوان باشد ولی شایستگی داشته باشد چه اشکالی دارد به او سِمت بدهیم؟