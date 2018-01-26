پیروزی پرسپولیس برابر پیکان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه تیم پرسپولیس به مصاف پیکان رفت و نیمه نخست این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

در این بازی که به میزبانی پیکان و در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد، گادوین منشا (۱۰) و علی علیپور (۱۳) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

پرسپولیس علاوه بر این گل موقعیتهای دیگری هم برای گلزنی داشت که از دست رفت. تیم پیکان باوجود دریافت دو گل از پرسپولیس در نیمه اول فرصت چندانی برای جبران نتیجه نداشت.