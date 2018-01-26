به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال پیکان تهران و پرسپولیس در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۵.۳۰ امروز جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به دیدار هم می روند.

* تماشاگران پرسپولیس در فاصله سه ساعت مانده به آغاز بازی در ورزشگاه حضور داشتند تا به ندرت بتوان جای خالی روی صندلی های ورزشگاه شهدای شهر قدس پیدا کرد.

* برخی از تماشاگران پرسپولیس با عکس مرحوم همایون بهزادی در ورزشگاه حضور داشتند تا نام و خاطره بازیکن فقید این تیم را زنده نگه دارند.

* علیرضا بیرانوند که قرار است در بازی مقابل پیکان درون دروازه پرسپولیس قرار گیرد هنگام ورود به زمین مسابقه برای گرم کردن خود زیر نظر ایگور پانادیچ مربی دروازه بان های پرسپولیس به شدت از طرف هواداران پرسپولیس تشویق شد. بیرانوند بارها تمرین را قطع کرد تا به ابراز احساسات هواداران پرسپولیس پاسخ دهد.

* بازیکنان پرسپولیس در حالی بدن های خود را گرم کردند که برانکو ایوانکوویچ نظارت دقیقی روی تمرینات کششی سرخ پوشان داشت.

* در حالی که تمام صندلی های تماشاگران برای بازی امروز مملو از جمعیت است اما باز هم شاهد ترافیک سنگینی در خیابان های منتهی به ورزشگاه شهدای شهر قدس هستیم.

*باد نسبتا آرامی در ورزشگاه وزیدن گرفته است؛ از این رو پانادیچ تمرین شوتزنی به سمت دروازه بیرانوند را طوری انجام داد که سنگربان پرسپولیس در طول بازی دچار اشتباه در محاسباتش برای دفع توپ نشود.

*حدود یک چهارم از ورزشگاه نیز در اختیار تماشاگران پیکان بود. آنها مجید جلالی و صادق بارانی را مرتب تشویق می کردند.