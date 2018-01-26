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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

در هفتمین کنگره سراسری؛

اعضای جدید شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی انتخاب شدند

اعضای جدید شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی انتخاب شدند

اعضای جدید شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، در هفتمین کنگره سراسری این جمعیت انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری هفتمین کنگره سراسری جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، اعضای شورای مرکزی این حزب سیاسی، انتخاب شدند.

محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران، اعضای شورای مرکزی جدید این جمعیت را براساس حروف الفبا به شرح ذیل اعلام کرد؛

هادی ایمانی،

علی بروغنی،

محمدعلی تقوی راد،

مصطفی توکلیان،

عباس درویش توانگر،

رضا روستاآزاد،

علیرضا سربخش،

سیدامیر سیاح،

صدیقه شاکری،

مجتبی شاکری،

عشرت شایق،

محمد علی شم آبادی

جلال خالقی

محمدجواد عامری،

مرادعلی منصوری رضی،

سیدحسین نقوی حسینی،

علی یوسف‌پور

احمد علی مقیمی

اعضای علی‌البدل

عامری همچنین اعضای جدید علی‌البدل شورای مرکزی جمعیت ایثارگران را به این شرح معرفی کرد؛

۱-جعفر شاکری صفت

۲-حجت‌الاسلام جلیل محبی

 ۳- و ۴-(آراء معادل) روح‌الله طالبی و مهین جباری.

کد مطلب 4210481

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