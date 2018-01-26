قهرمانی پرسپولیس مبارک باشد!

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی بعداز پایان بازی پیکان با پرسپولیس در مصاحبه تلویزیونی گفت: سرنوشت بازی در ۱۰- ۱۵ دقیقه اول بازی رقم خورد. در مقابل تیمی مثل پرسپولیس با این مهاجمان خوب که از توپ ساده گل می سازند، حق اشتباه نداریم. اگر اشتباه کنیم باید غرامت بدهیم و بازنده باشیم. ما در ۱۵ دقیقه اول بد بودیم و دو گل خوردیم. بعد از آن هم نبض بازی را گرفتیم ولی قوی نبودیم که گلزنی کنیم.

وی افزود: وقتی هم یک گل زدیم با یک اشتباه ساده گل سوم را خوردیم. سعی کردیم با بضاعتمان بازی خودمان را انجام بدهیم. به جز دو سه بازیکن از سایر نفرات تیمم راضی هستم.

سرمربی پیکان درباره ناکامی تیمش در هفته های اخیر، تاکید کرد: باید این رویه تیم عوض شود. این کار من است.

جلالی درباره استفاده از بازیکنان جوان گفت: برای نقل و انتقالات بودجه زیادی نداشتیم. من ۱۰ بازیکن از تیم های پایه آورده ام و خوب هم نشان داده اند. فکر می کنم این کار برای آینده باشگاه بهتر است. اگر در نقل و انتقالات بخواهیم یار بگیریم باید خیلی پول هزینه کنیم. با این بودجه توان رقابت در نقل و انتقالات برای ما پایین است.

وی در خصوص حاشیه هایی که در جریان لیگ برای پیکان ایجاد شد، افزود: حواشی که ایجاد شد تمرکز ما را تخریب کرد. هرکسی خودش می داند چه کار کرد.

سرمربی پیکان تاکید کرد: این پیروزی مبارک برانکو باشد. او امروز شایستگی برد را داشت. از همین حالا قهرمانی پرسپولیس را به ایشان تبریک می گویم.

جلالی همچنین در نشست خبری بازی در جمع خبرنگاران گفت: بازی را در حالی واگذار کردیم که در ۱۰ -۱۵ دقیقه نخست حرفی برای گفتن نداشتیم. وقتی مقابلی همچون پرسپولیس که مهاجمان بسیار خوبی دارد موقعیت ایجاد می کنید و آنها می توانند از توپ های ساده برای خود به گل برسند، نباید انتظار دیگری جز شکست داشت.

وی تصریح کرد: البته بعد از دقیقه ۱۵ بازی موقعیت های خیلی خوبی داشتیم و تلاش خودمان را کردیم که مقابل پرسپولیس به نتیجه برسیم. حتی وقتی یک گل زدیم و بازی دو بر یک شد، انگیزه هایمان افزایش پیدا کرد اما در مقابل پرسپولیسی که واقعا خوب بازی می کند حرفی برای گفتن نداشتیم.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران تصریح کرد: ما در حالی بازی را واگذار کردیم که در آن هیچ کاره بودیم. اگر نتیجه می گرفتیم می گفتند پرسپولیس، بد بود و حالا که باختیم می گویند این تیم خوب بود. در چنین شرایطی به طور منطقی ما هیچ کاره هستیم.

جلالی درباره قدرت تیمی پرسپولیس تأکید کرد: آنها تیم یکدست و منظمی دارند و بازیکنان خوبی در دسترس دارند و باید اذعان کرد که پرسپولیس با این روند بدون شک قهرمان خواهد شد و من هم قهرمانی این تیم را خیلی زود تبریک می گویم.

وی درخصوص تغییر تاکتیک هجومی این تیم در نیمه دوم اظهار داشت: چینش بازیکنانمان طوری بود که بتوانیم پرسپولیس را مهار کنیم. در نیمه دوم هم وقتی دیدم دو گل عقب هستیم خواستیم اختلاف را به حداقل برسانیم تا نتیجه هم بگیریم. این اتفاق افتاد اما زورمان به پرسپولیس نرسید.

سرمربی پیکان خاطرنشان کرد: بازی در شرایط برگزار می شد که پرسپولیس در اسم میهمان بود اما هوادارانش آنقدر زیاد بودند که ۹۰ دقیقه تحت فشار آن هم بودیم.