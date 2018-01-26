شیعی: اولتیماتوم را باید به من بدهند نه مجید جلالی!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیعی پس از شکست سه بر یک پیکان مقابل پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس گفت: نیمه اول بچه های ما خوب شروع نکردند و اگر آن ضد حمله را نمی خوردند نتیجه طور دیگری رقم می خورد. بچه ها خوب بازی نکردند.

وی درباره احتمال دادن اولتیماتوم به مجید جلالی به خبرنگار مهر گفت: با آقای جلالی برنامه سه ساله داریم و آن کسی که باید بخواهد اولتیماتوم بگیرد مدیرعامل است. آقای جلالی کارش را ادامه می دهد. پرسپولیس تیم بزرگی بود به خصوص نیمه اول که خارج از انتظار ما بود.

وی در ادامه راجع به ضرری که پیکان بابت از دست دادن گادوین منشا و سیامک نعمتی داده است، اظهار داشت: منشا را نمی دانم که پرسپولیس چقدر به او پول می داد، اما سیامک نعمتی را ما همان پول پرسپولیس را می توانستیم بدهیم. منشا بالاخره بازیکن حرفه ای است و می توانست به آن تیمی برود که دلش می خواست.

شیعی درباره اینکه مجید جلالی از خریدهای خارجی تیمش راضی نیست، تصریح کرد: نمی دانم شما چه بازیکنی را می گویید. بالاخره همه بازیکنان انتخاب کادر فنی بودند، اگر ما بازیکنی به اسم سوسا را آورده ایم با نظر مستقیم آقای جلالی بوده است و برای قراردادش پیش شرط هایی گذاشته بودیم و مبلغ شرطی بوده که به ازای بازی به او پرداخت شود. او هیچ مصدومیتی موقع جذب نداشت و در مشهد هم برای پیکان بازی کرد.

وی در ادامه درباره اظهارات مربی تیم ملی درباره اولویت فوتبال ایران که باید سمت تیم ملی باشد و نه باشگاه ها تصریح کرد: هیچ مشکلی برای تیم ملی و اردوهایش نداریم، ۷ بازی تدارکاتی یپش بینی کرده ایم، آقای تاج باید در این باره اظهار نظر کنند. باید بگویم دو سه بازی با تیم های بزرگ اروپایی داریم.

وی درباره عضو هیات رئیسه فوتبال در خصوص بازی با تیم ملی ایتالیا گفت: اجازه دهید بگویم با دو تیم اروپایی بازی داریم.

شیعی درباره شایعه حضور جواد نکونام در راس کادر فنی پیکان اظهار داشت: همانطور که گفتم برنامه سه ساله ای با آقای جلالی داریم و این صحبت ها را در رسانه ها شنیده ام. سال گذشته هدف مان این بود که در لیگ برتر بمانیم امسال هم می خواهیم به رده های بالا صعود کنیم.