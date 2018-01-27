به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر چشمه، رمان جدید مصطفی مستور با عنوان «عشق و چیزهای دیگر» به تازگی موفق به کسب مجوز چاپ از وزارت ارشاد شده و به زودی توسط نشر چشمه منتشر می شود.

این رمان، یازدهمین کتابی است که چشمه از این نویسنده منتشر می کند و داستان عاشقی یک پسر جوان و چگونگی رسیدن به معشوقش را روایت می کند.

مجموعه داستان‌های «بهترین شکل ممکن» و «رساله در باب نادر فارابی» آخرین کتاب هایی بودند که ناشر مذکور از مستور چاپ کرده است. این نویسنده همچنین چندی پیش کتاب شعرگونه «گربه همسایه» را توسط نشر مرکز منتشر کرد.

رمان «عشق و چیزهای دیگر» در حال حاضر مراحل پایانی را طی می کند و به زودی راهی بازار نشر خواهد شد.