به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال یئوویل تاون و منچستر یونایتد جمعه شب در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی انگلیس برابر هم قرار گرفتند که در پایان منچستر یونایتد با نتیجه ۴ بر صفر میزبان گمنام خود را شکست داد.

در نیمه نخست این بازی مارکوس راشفورد در دقیقه ۴۱ بازی از تعلل مدافع میزبان نهایت بهره را برد و دروازه حریف را گشود.

در نیمه دوم تیم منچستر یونایتد حریف خود را به توپ بست. در دقیقه ۶۱ نیز آندر هررا موفق به گشودن دروازه حریف شد. جسی لینگارد نیز در دقیقه ۸۹ گل سوم را به ثمر رساند و در دقیقه ۹۳ نوبت به روملو لوکاکو بود تا گلزنی کند.

الکسیس سانچز مهاجم پیشین آرسنال نیز برای نخستین بار در این بازی با پیراهن منچستر یونایتد به میدان رفت و پاس گل دوم را به هررا داد تا شروعی خوب در جمع شیاطین سرخ داشته باشد.

این یکصدمین باری بود که ژوزه مورینیو روی نیمکت منچستر یونایتد نشست و تیمش را به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی رساند.