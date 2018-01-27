به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت سوتبای برنامه هوش مصنوعی خاصی ابداع کرده که بر اساس تصاویری که کاربر از محل کار یا سکونت خود در محیط برنامه ارسال می کند، می تواند تابلوهای هنری و غیره را برای خرید و نصب پیشنهاد دهد.

کاربران برای دستیابی به بهترین نتیجه باید تصاویری از دیگر نقاشی ها، مبلمان و غیره را در محیط این برنامه ارسال کنند. برنامه یادشده حاوی اطلاعات متنوعی است که یافتن آثار هنری مختلف و زیبا را بر مبنای بودجه کاربران و مقدار پولی که قرار است توسط آنها هزینه شود، ممکن می کند.

طراحی این برنامه حاصل خرید شرکت Thread Genius توسط سوتبای است. Thread Genius در سال ۲۰۱۵ هم برنامه تلفن همراهی ابداع کرده بود که با ارسال تصویری از آثار هنری، البسه و غیره یافتن نمونه های واقعی آنها را ممکن می کرد. زمان عرضه این برنامه هوش مصنوعی و هزینه استفاده از آن هنوز اعلام نشده است.