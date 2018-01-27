به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گمیشان امیرشیر توماج در جلسه مدیریت بحران کشاورزی شهرستان، اظهار کرد: کشاورزان نقش ویژه ای در تولید و خودکفایی کشور دارند و باید از آن‌ها حمایت ویژه شود.

فرماندار گمیشان اضافه کرد: بانک های عامل و جهادکشاورزی شهرستان نسبت به اعلام اسامی کشاورزانی که تسهیلات دریافت کرده و در سال گذشته دچار خسارت شدند، در اسرع وقت اقدام کنند.

به وی با تاکید بر هماهنگی بین بانک ها و جهادکشاورزی، افزود: تسهیلات و حمایت های ویژه دولت برای کشاورزان باید اطلاع رسانی شود تا کشاورزان از آن بهره ببرند.

گفتنی است در این جلسه بخشدار بخش مرکزی، مسئول جهاد کشاورزی و مسئولان بانک های شهرستان نیز حضور داشتند.