به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی ۶ دانشگاه تهران طی نامه ای به علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما، تاکید کردند: جنبش دانشجویی ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی بابت تولید این اثر ارزشمند، مراتب گلایه خود را به خاطر پخش نشدن چند قسمت از این برنامه ابراز می دارد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی عسکری، ریاست محترم سازمان صدا و سیما؛

سلام علیکم؛

همانگونه که مستحضرید رسانه ملی موظف است با پرداختن صحیح به نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی، زمینه ارائه خوانش های تحریف آمیز از وقایع تاریخی را از بین ببرد. بدون تردید یکی از مهم ترین نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی فتنه ۸۸ است که عبرت گیری از آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

مستند "خارج از دید" که چندی پیش قسمت هایی از آن از رسانه ملی پخش شد به حق مصداق بارز روشنگری و تبیین این مقطع حساس انقلاب اسلامی بود. این مستند با ارائه استنادات محکم و بهره بردن از زبانِ هنری، توانست نکاتِ بیان شده توسط رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر به جوانان مستند ساز را به بهترین وجه محقق کند.

جنبش دانشجویی ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی بابت تولید این اثر ارزشمند، مراتب گلایه خود را به خاطر پخش نشدن چند قسمت از این برنامه ابراز می دارد.

امید است رسانه ملی در ادامه مسیر خود با ایستادگی در برابر بدخواهان انقلاب اسلامی و با پرهیز از محافظه کاری، بیش از پیش به تولید و پخش برنامه های صریح، شفاف و انقلابی اقدام نماید چرا که عدم ارائه تبیین های به موقع، روشنگرانه و صریح از جانب رسانه ملی، راه را برای خناسانی که در اتاق های عملیات روانی دشمن لانه کرده اند می گشاید.

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی دانشگاه شریف

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت