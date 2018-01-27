طراحان اسباب بازی به تولیدکنندگان معرفی می شوند

محسن حموله در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفتمین جلسه کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی در دی ماه سال جاری برگزار شد. در کمیسیون یادشده تعداد ۷۵ پرونده مورد بررسی و صدور رأی قرار گرفت که از این تعداد، ۵۳ پرونده ثبتی و ۶ پرونده خواستار مجوز تولید و تعداد ۱۶ پرونده مربوط به بخش واردات اسباب بازی در گمرکات مربوط به حوزه ستادی دبیرخانه بودند.

به گفته دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی از مجموعه پرونده های ثبتی، ۳۷ پرونده از نظر ثبت بلامانع تشخیص داده شد که از نظر گروه بندی اسباب‌بازی‌ها،۱ پرونده حرکتی مهارتی، ۶ پرونده در گروه آموزشی و کمک آموزشی ۲۱ پرونده در گروه فکری، ۶ پرونده در گروه فرهنگی‌هنری و ۳ پرونده در گروه الکترونیکی و رایانه ای قرار داشتند.

حموله در ادامه بیان کرد: همچنین از مجموع پرونده‌های متقاضی مجوز تولید با ۶ پرونده موافقت شد. و ۳ پرونده که درخواست ثبت داشتند به دلیل عدم احراز شرایط ثبت در کمیسیون رأی نیاورد اما با مجوز تولید ۹ پرونده موافقت شد و ۱۳ نمونه نیاز به بررسی بیشتر دارد. مجموع پرونده های مجوز تولید در این کمیسیون ۹ پرونده است که از نظر گروه‌بندی اسباب‌بازی: ۱ پرونده حرکتی مهارتی، ۱ پرونده آموزشی و کمک آموزشی، ۵ پرونده در گروه فکری، ۱ پرونده فرهنگی هنری و ۱ پرونده الکترونیک و رایانه ای است. در حال حاضر اسباب‌بازی‌ها و سرگرمی‌های ارجاع شده به کمیسیون در ۶ گروه مورد بررسی و صدور رأی قرار می‌گیرند که این گروه‌ها عبارتنداز: ‌حرکتی مهارتی، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، فرهنگی هنری، کمک درمانی، الکترونیکی و رایانه ای.

به گفته دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی، این دبیرخانه با توجه به سیاست‌های حمایتی و هدایتی و به منظور معرفی ایده‌ها، طرح‌ها و تولیدات داخلی و اسباب‌بازی‌های جدید، اقدام به تهیه لیستی برای آگاهی جامعه صنعت اسباب‌بازی کرده است که از طریق رسانه های جمعی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

حموله هدف از این کار را معرفی طراحان اسباب بازی که (بعضاً جوانان هستند) به جامعه تولید کنندگان دانست و افزود: امید که این معرفی، سرآغاز کار جدید و افزایش تولیدات ارزنده داخلی در کشور باشد امری که با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش ابتکارات تولیدکنندگان، استقلال اقتصادی و افزایش ثروت ملی باید بیشتر مورد نظر قرار گیرد.