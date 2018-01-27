آجیل شب عید به طور کامل تامین شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی احمدی با اشاره به تولید ۱۸۰ هزار تن پسته در سال جاری مانند سال‌های گذشته افزود: پسته مورد نیاز بازار با توجه به حجم مناسب تولید به صورت کامل تامین شده است.

وی نیاز بازار به مغز بادام را ۱۵ تا ۱۶ هزار تن اعلام کرد و گفت : ۶ تا ۷ هزار تن از این رقم در داخل کشور و مابقی وارد کشور خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار با اشاره به سه برابر شدن مصرف آجیل و خشکبار در ایام عید نسبت به شب چله ادامه داد : با توجه به کاهش قابل توجه مصرف آجیل در تابستان صاحبان واحدهای صنفی در این بخش تمایل به فروش کالای خود دارند بنابراین سعی بر آن است که افزایش قیمت نداشته باشیم.

احمدی قیمت تخمه ژاپنی شور و تخمه کدو را در ایام اوج مصرف بسیار مناسب و دارای صرفه اقتصادی برای خانوار دانست و گفت : توصیه می شود برای ایام عید مردم بیشتر انواع تخمه را خرید کنند.

وی با اشاره به اینکه مصرف تخمه در ایام عید ۲۰ تا ۲۵ هزار تن است ادامه داد : تولید این محصول صد در صد ایرانی بیش از ۵۰ هزار تن است که این حجم تولید قیمت آن را کاهش داده است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به ورود واحدهای صنفی غیر مرتبط با صنف آجیل و خشکبار به این بخش در ایام نوروز گفت : این واحدها آجیل بی کیفیت به مردم عرضه می کنند که به دلیل تغییر شغل پس از ایام نوروز شکایات مردم قابل پیگیری نیست بنابراین مصرف کنندگان باید فقط از واحدهای صنفی دارای جواز کسب خرید کنند.

احمدی با اشاره به تشدید بازرسی ها در ایام پرمصرف آجیل و خشکبار افزود : ۳۰ گروه بازرسی در این ایام بر بازار کنترل خواهند داشت.

وی فرصت ۱۰ روزه برای واحدهای متخلف را بر اساس قانون نظام صنفی مانع از برخورد قاطع با متخلفان اعلام کرد و گفت : در ایام نوروز برای برخورد جدی با متخلفان، به تعزیرات پیشنهاد همراهی یک قاضی با بازرسان اتحادیه داده شده است تا به محض برخورد با واحد متخلف دستور پلمب واحد در همان زمان صادر شود.