به گزارش خبرنگار مهر، سرور جباروف بعد از باز کردن دروازه پارس جنوبی آسیب دید و وینفرد شفر هم ترجیح داد تا روی سلامت این بازیکن ریسک نکرده و او را از بازی بیرون بکشد. جباروف طی دو روز گذشته در کلینیک فیزیوتراپی آبی پوشان حضور یافت و دکتر نوروزی شخصا بر نحوه درمان او نظارت داشت.

جباروف امروز هم در کلینیک فیزیوتراپی تست می‌دهد تا تکلیف حضور یا عدم حضورش در ترکیب آبی پوشان در آبادان مشخص شود. این در حالی است که روزبه چشمی به طور کامل مشکلش حل شده و قطعا به این دیدار خواهد رسید. به این ترتیب سید محسن کریمی تنها بازیکن آسیب دیده آبی پوشان است که امکان حضور در این بازی را ندارد. ضمن این که مهدی قائدی هم تنها بازیکن محرومی است که شفر امکان استفاده از او را ندارد.

دیدار دو تیم استقلال و صنعت نفت در مرحله نیمه نهایی جام حذفی از ساعت ۱۴:۴۵ روز سه شنبه ۱۰ بهمن در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.