به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در شهرستان شاهرود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ البرز قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و ردیابی هدفمند، موفق به شناسایی اعضای این باند شدند و متهمان در عملیاتی منسجم در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به سابقه متهمان در مصرف مواد مخدر و ارتکاب جرائم مختلف بیان کرد: هر سه سارق در جریان بازجویی‌های پلیسی به ۳۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو و اماکن خصوصی در نقاط مختلف شهرستان شاهرود اعتراف کردند.

تقدیسی از کشف مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه در جریان این عملیات خبر داد و افزود: اموال کشف‌شده پس از شناسایی و طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل خواهد شد.

وی اضافه کرد: شهروندان با تجهیز خودروها و اماکن خود به وسایل و تجهیزات ایمنی و بازدارنده، ضریب امنیتی اموال خود را افزایش داده و فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کنند.