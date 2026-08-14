نظری: حمایت بانکی از صنعت دارو باید قبل از بروز بحران باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیرحسین نظری، در واکنش به ابلاغ مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی برای حمایت از شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، تولیدکنندگان شیرخشک و غذاهای ویژه، تأمین نقدینگی را یکی از پیش‌شرط‌های پایداری تولید در حوزه سلامت دانست و بر ضرورت نظارت بر نحوه اجرای این مصوبه تأکید کرد.

وی یادآور شد: یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی است و هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند در نهایت خود را در زنجیره تأمین و دسترسی مردم به اقلام مورد نیاز سلامت نشان دهد.

نظری افزود: تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود باید بتواند مواد اولیه را به موقع تأمین، هزینه‌های تولید را پرداخت و محصول را بدون وقفه وارد بازار کند؛ بنابراین اگر منابع مالی در اختیار شرکت‌ها قرار نگیرد، حتی واحدهای دارای ظرفیت تولید نیز ممکن است با کاهش تولید یا توقف برخی خطوط مواجه شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مصوبه جدید بانک مرکزی می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی شرکت‌های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را کاهش دهد، اما مهم این است که این حمایت‌ها در عمل و بدون ایجاد بروکراسی و موانع جدید به دست شرکت‌های مشمول برسد.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از صنعت دارو باید هدفمند باشد، گفت: منابع بانکی محدود است و باید اطمینان حاصل شود تسهیلات اختصاص‌یافته در مسیر تولید، تأمین مواد اولیه و استمرار عرضه محصولات هزینه می‌شود؛ زیرا هدف نهایی از این حمایت‌ها باید تقویت امنیت دارویی و کاهش دغدغه بیماران باشد.

نظری تصریح کرد: در حوزه سلامت نمی‌توان نگاه کوتاه‌مدت داشت، اگر یک شرکت دارویی امروز به دلیل کمبود نقدینگی نتواند تولید کند، آثار آن ممکن است چند هفته یا چند ماه بعد در بازار دارو و حتی در دسترسی بیماران به داروهای ضروری نمایان شود. بنابراین سیاست‌های حمایتی باید قبل از ایجاد بحران اجرایی شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، گفت: تسهیلات بانکی به تنهایی مشکل نقدینگی این شرکت‌ها را حل نمی‌کند و باید در کنار آن، مطالبات تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان نیز در زمان مناسب پرداخت شود تا منابع مالی در زنجیره سلامت گردش داشته باشد.

نظری افزود: یکی از موضوعات مهم این است که شرکت تولیدکننده نباید به دلیل تأخیر در دریافت مطالبات خود از نظام بیمه‌ای یا مراکز درمانی، برای تأمین سرمایه در گردش مجددا متحمل هزینه‌های سنگین شود، اگر جریان مالی زنجیره سلامت اصلاح شود، نیاز به مداخلات اضطراری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن تولیدکنندگان شیرخشک و غذاهای ویژه در دامنه حمایت‌های این مصوبه، گفت: این اقلام به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت گروه‌های حساس جامعه اهمیت ویژه‌ای دارند و تأمین مستمر آنها باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآور شد: امنیت دارویی کشور فقط با افزایش تولید محقق نمی‌شود؛ تولید باید پایدار، تأمین مواد اولیه مستمر و منابع مالی قابل پیش‌بینی باشد. بنابراین اجرای دقیق مصوبه بانک مرکزی می‌تواند در صورت نظارت صحیح، به تقویت این زنجیره کمک کند.

وی یادآور شد: مجلس نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود باید اجرای سیاست‌های حمایتی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را پیگیری کند تا تصمیمات اتخاذشده صرفا روی کاغذ باقی نماند و اثر آن در استمرار تولید، کاهش کمبودها و دسترسی آسان‌تر مردم به اقلام مورد نیاز سلامت دیده شود.