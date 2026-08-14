نگاهی به ابعاد شخصیتی و کنشگری زنان برجسته از عصر نبوی تا عصر حاضر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «ابعاد شخصیتی و کنشگری زنان برجسته از عصر نبوی تا عصر حاضر» و در ادامه سلسله‌ پیش نشست‌های علمی همایش بین‌المللی «۱۵ قرن تجلی نور نبوی در آینه علم و پژوهش» و در محور تخصصی زنان و خانواده با مشارکت و به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه زنان و خانواده از ایران و جهان حضور دارند.

پروفسور راغده المصری عضو هیئت علمی دانشگاه راشید – رئیس انجمن زنان قدس لبنان، دکتر خدیجه شهاب، استاد دانشگاه و سردبیر مجله اوراق فرهنگی لبنان، دکتر بتول عبدالله بشیر، استاد دانشگاه لبنان، لطیفه دوجی، بانوی فرهیخته اهل سنت، استاد دانشگاه و پژوهشگر از استان گلستان، فاطمه ابراهیمی ورکیانی عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده علوم خانواده دانشگاه الزهرا(س) به دبیری زهرا کوهساری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت ایران و به صورت مجازی از طریق لینک https://skyroom.online/ch/alzahrafarhangi/paim برگزار خواهد شد