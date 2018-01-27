به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان حسین محسنی شهردار این منطقه گفت : شرکت آلستوم فرانسه و مجموعه ی داخلی چیلکو ، اقدامات مطالعاتی لازم به منظور آغاز فرایند سرمایه گذاری در ایجاد خطوط حمل و نقل ریلی LRT در قلب طهران را صورت داده اند و پس از طی مراحل قانونی ، امکان جذب این سرمایه گذاری در منطقه ۱۲ مهیا می گردد.

وی با اشاره به اینکه محور فعالیت حمل و نقل مورد نظر ، جابجایی مسافر و گردشگر در مرکز تاریخی شهر است ، افزود : سرمایه گذاری پیش بینی شده با سود بسیار کم و به صورت BOT در قالب یک وام بلند مدت و به شکل یک بسته ی کامل اقتصادی ، فرهنگی و خدماتی در نظر گرفته شده است.

شهردار قلب طهران ادامه داد : محور فعالیت های ما بر اساس طرح جامع ریلی منطقه ۱۲ و سیاست ها و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران خواهد بود.