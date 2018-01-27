به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در گفتگو با بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو در خصوص درگیری قرارگاه نجف این نیرو با تیم تروریستی تکفیری داعش در غرب کشور اظهار داشت: در پی اطلاعات دریافتی مبنی بر تصمیم داعش برای اعزام تیم های تروریستی به داخل جمهوری اسلامی جهت اقدام تروریستی در مناطق مرزی و مرکزی کشور، واحدهای اطلاعات قرارگاه نجف اشرف سپاه اقدام لازم را برای اشراف به این گروه تروریستی از چند روز قبل آغاز کرده و صبح امروز اشراف کامل به این گروه پیدا کردند.

وی با بیان اینکه در عملیات دقیق تعقیب و مراقبت پیش از ظهر امروز این گروه تروریستی در منطقه «بمو» در منطقه غرب کشور توسط نیروهای قرارگاه نجف اشرف محاصره شد، گفت: در عملیات ظهر امروز در غرب کشور ۱۶ تروریست دستگیر شده و تعدادی نیز معدوم شدند؛ ۲ نفر دیگر متواری شدند که در محاصر نیروهای قرارگاه نجف اشرف قرار دارند.

سردار پاکپور در ادامه از شهادت ۳ نفر از نیروهای قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در این عملیات خبر داد.

گفتنی است پیش از این روابط عمومی قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که با رصد دقیق اطلاعاتی نیروهای قرارگاه نجف نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک تیم تروریستی ۲۱ نفره از گروهک تکفیری داعش که در منطقه غرب کشور وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند تحت تعقیب و مراقبت قرار گرفته و سرانجام صبح امروز درگیری با آنها آغاز شده است.