اظهار بی اطلاعی کارگردان «نسیان» از پخش تیزر فیلم در ماهواره

حسن آخوندپور کارگردان «نسیان» به خبرنگار مهر گفت: هیچ اطلاعی از پخش تیزر فیلمم در شبکه جم نداشت م و این کار از سوی ما نبوده است.

وی افزود: مدیران این شبکه باید پاسخگوی این کار اشتباه باشند.

آخوندپور با اشاره به اینکه از پخش غیرمجاز تیزر فیلمش از ماهواره مطلع نبوده است، بیان کرد: امروز از طریق تماس گروه هنر و تجربه متوجه پخش تیزر تبلیغاتی فیلم نسیان و بعضی فیلم های دیگر از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای شدیم. این در حالی است که ما به هیچ وجه تیزر فیلم نسیان را به آنها نداده ایم و به شدت از این کار ناراضی هستیم چون این مساله از لحاظ وزارت ارشاد که مجوز تولید و اکران این فیلم را داده غیر قانونی محسوب می شود و برای فیلمی که قانونی تولید و اکران می شود خط قرمز است‌.

این کارگردان افزود: پرواضح است رعایت قانون برای تک تک عوامل این فیلم از همان روز اول طرح و ایده جزیی از دستورالعمل رفتار حرفه ای بوده است.

وی ادامه داد: این حرکت که تیزر فیلمی را از شبکه های اجتماعی بدون اجازه و رضایت کارگردان و تهیه کننده بردارند و در شبکه های خود پخش کنند، با اینکه می دانند این امر در ایران غیرقانونیست و امکان دارد مشکلاتی برای پخش فیلم بوجود بیاید رفتاری ضدتبلیغ است نه تبلیغاتی. پخش تیزر فیلم نسیان بدون اجازه سازندگان آن تخلف محرز است و باید پاسخگو باشند.