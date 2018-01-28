همایش بزرگ «فاطمیون» در خراسان جنوبی برگزار می شود

غلامرضا عباسی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شورای هیئت های مذهبی شامل شورای شهرستان، استان و مرکزی هیئت های مذهبی کشور است.

وی بیان کرد: ۹۲ هزار هیئت در سطح کشور وجود داشته که در قالب ۳۷۴ شورای شهرستان، ۳۱ شورای استان و شورای هیئت های مذهبی زیر نظر تبلیغات اسلامی اداره می شوند.

عباسی مقدم با اشاره به وظایف شورای هیئت های مذهبی بیان کرد: کار شورا عمدتا نظارت بر عملکرد هیئت های مذهبی است.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی افزود: رصد کردن فعالیت ها و صدور مجوز برای هیئت ها از دیگر وظایف شورا است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی بیان کرد: طی سال ۹۳، ۱۳۱ جلسه شورا با ۶۲۰ مصوبه عادی و ۲۸ مصوبه شاخص برگزار کرده ایم.

برگزاری ۴۵۰ جلسه در شورای هیئت های مذهبی استان

عباسی مقدم با بیان اینکه طی سال ۹۴ نیز ۱۱۷ جلسه شورا با ۵۶۰ مصوبه عادی و ۳۶ مصوبه شاخص برگزار شده است، گفت: همچنین طی سال گذشته ۱۴۲ جلسه با ۶۱۰ مصوبه عادی و ۲۷ مصوبه شاخص برگزا شده است.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، ۶۰ جلسه با ۳۲۰ مصوبه عادی و ۱۲ مصوبه شاخص داشته ایم.

وی اظهار کرد: در مجموع طی دوره گذشته شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی، ۴۵۰ جلسه با دو هزار و ۱۱۰ مصوبه عادی و ۱۰۳ مصوبه شاخص برگزار شده است.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی، دیدار با مسئولان شهرستانی و استانی، برگزاری همایش مدافعان حرم، توزیع تغذیه فکری، تعامل با کانون مداحان، تعامل با دارالقرآن و نظارت و ارزیابی از هیئت های طراز اول انقلاب را از جمله اقدامات انجام شده دانست.

عباسی مقدم با اشاره به فعالیت اجتماعی هیئت های مذهبی بیان کرد: اهدای ۱۳ مورد جهیزیه، برگزاری ۱۵۴ مورد ازدواج آسان، ۳۹۰ مورد حمایت از خانواده های بی سرپرست و جلوگیری از ۶۷ مورد طلاق از دیگر اقدامات انجام شده است.

اطعام ۱۲۰۰ یتیم در هفته

وی بیان کرد: همچنین برخی از هیئت ها در قالب دارالایتام طی هر هفته قریب به هزار و ۲۰۰ نفر از ایتام را غذای گرم می دهند.

عباسی مقدم با اشاره به فعالیت های پیش بینی شده برای پنجمین دور شورای هیئت های مذهبی استان اظهار کرد: برگزاری همایش فاطمیون با حضور هیئت های مذهبی استان از مهم ترین برنامه های پیش رو است.

وی برگزاری همایش بصیرت عاشورایی، کارگاه آموزشی برای هیئت های مذهبی، گرد همایی هیئت ها در ماه رمضان، صدور بیانیه در مناسبت های خاص و تشکیل شوراهای حل اختلاف را از دیگر برنامه های این شورا دانست.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی با اشاره به پیش رو بودن ایام الله دهه فجر بیان کرد: طی این ایام ۱۲ ایستگاه صلواتی در استان برپا خواهد شد.

وی بیان کرد: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی و نصب بنر شهدا در ایستگاه های صلواتی از دیگر برنامه های این ایام است.

تشکیل کمیته های مختلف در شورا

عباسی مقدم اظهار کرد: تقدیر از پیرغلامان استان، هدایت هیئت های مذهبی به سمت و سوی قرآن محوری و پر رنگ تر شدن نماز ظهر عاشورا نیز از دیگر برنامه های پیش رو شورای هئیت های مذهبی استان است.

وی با بیان اینکه طی دوره جدید از شورا، نظارت و سرکشی بیشتری از هیئت ها انجام خواهد شد، گفت: همچنین تشکیل کمیته های بازرسی، حل اختلاف و پژوهش در شوراها در دستور اقدام است.

رئیس شورای هیئت های مذهبی خراسان جنوبی با اشاره به نقش هیئت ها در کاهش آسیب های اجتماعی بیان کرد: اگر هر هیئت از بروز یک طلاق جلوگیری کند، کاهش عمده ای در روند این پدیده خواهد بود.