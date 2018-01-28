دعوت رسمی کتابخانه مونیخ آلمان از یک نویسنده ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه بین‌المللی کودکان مونیخ برای سال ۲۰۱۸ از جمشید خانیان به عنوان نویسنده نوجوان ایرانی رسماً دعوت به عمل آورده تا به همراه دوازده نویسنده دیگر از ده کشور مختلف در جشنواره کلاغ سفید حضور یابد.

برنامه‌ریزی‌ها برای جشنواره کلاغ سفید که از ۱۴ تا ۱۹ جولای ۲۰۱۸ (برابر با ۲۳ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷) برگزار خواهد شد از حدود دو هفته پیش آغاز شده است.

مدیران این کتابخانه در سال جاری علاقه‌مند بودند که میهمانی از آسیا داشته باشند و از میان کشورهای آسیایی برای این مساله ایران انتخاب شد.

از سوی دیگر به طور معمول نویسندگانی به این جشنواره دعوت می شوند که آثارشان به آلمانی چاپ و منتشر شده باشد یا اثری از آن‌ها در فهرست کلاغ سفید قرار گرفته باشد. در این میان جمشید خانیان به دلیل برجستگی و ویژگیهای ادبی آثارش فارغ از ترجمه آثارش به زبان‌های دیگر سرانجام موفق شد در بررسی‌های اولیه از دیگر نویسندگان پیشی بگیرد و نظر مدیران جشنواره را به خود جلب کند.

آثار او که منحصراً برای نوجوانان می‌نویسد حاوی ارزش‌های انسانی و نگاه خاصی است که موجب شد رییس کتابخانه بین‌المللی مونیخ ایشان را به‌عنوان مهمان ویژه در جشنواره امسال دعوت کنند.

شایان ذکر است تمامی بررسی‌ها و مطالعات اولیه بدون اطلاع و دخالت نویسندگان و تنها با کمک کارشناسان کتابخانه صورت گرفته است.

نشست‌های کتابخوانی و گفتگو با مخاطبان به ویژه مخاطبان نوجوان از جمله برنامه‌هایی است که در حاشیه جشنواره در سراسر استان باواریا از جمله در مدارس انجام می شود و نوجوانان آلمانی می توانند با نویسنده ای ایرانی که برای نوجوانان می نویسد ملاقات و پرسش‌ها و علاقه مندی‌هایشان را مطرح کنند.

لازم به یادآوری است در تمامی این نشست‌ها و برنامه‌های رسمی یک مترجم ادبی حرفه‌ای فارسی به آلمانی/ آلمانی به فارسی جمشید خانیان را همراهی خواهد کرد. بخش‌هایی از آثار او (به ویژه دو رمان طبقه هفتم غربی و عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی) به آلمانی ترجمه خواهد شد و در نشست‌ها همزمان به فارسی و آلمانی بلندخوانی خواهد شد.

در این گونه نشست‌های کتابخوانی در آلمان نویسنده به زبان مبدأ بخش‌هایی از آثار خود را می‌خواند و سپس شخصی که به فن بیان مسلط است (هنرپیشه یا گوینده ی رادیو و تلویزیون) اثر را به آلمانی بلند خوانی می کند. یک مجری آشنا به مسائل ادبی جلسه را اداره می کند و یک مترجم همزمان نیز نویسنده و باقی حضار را جریان صحبت‌ها قرار می دهد.

جشنواره کلاغ سفید از سال ۲۰۱۰ هر دو سال یک بار به میزبانی کتابخانه بینالمللی کودکان مونیخ و حمایت مالی بنیادهای فرهنگی هنری استان باواریای آلمان به منظور ترویج ادبیات کودک و خواندن برگزار می شود.