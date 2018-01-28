برف خطی سفید روی جاده کشید

خبرگزاری مهر – گروه استانها: جلوهگری بلورین دانههای برف در آسمان همه را شگفتزده کرده، چهره شهر سپید است و از همه سپیدتر درختان، خطی سفیدروی همهچیز کشیده شده خطی به زیبایی برف.
زیبایی برف سختیهایی هم دارد آنجا که از محدوده شهر خارج میشویم و به جادهها سر میزنیم، مردانی سختکوش در لباس راهدار و پلیس مشغول بازگشایی محورها هستند تا ارتباطها همیشه برقرار بماند.
اما شب گذشته شهروندان کرجی شاهد برفی بودند که به قول بسیاری در ۱۰ سال اخیر بیسابقه بوده است، سطح خیابانها در چشم برهم زدنی با برف پوشیده شد. برخی از پدر و مادرها به خیابانها آمدند تا از نزدیک شادی فرزندانشان را نظارهگر باشند درحالیکه برخی در خودروهای خود وسط خیابان گرفتار شدند.
در خیابانهای اصلی شهر بسیاری از رانندهها ساعتها در صف طولانی ترافیک ماندند زیرا سطح خیابانها بهشدت لغزنده بود و در بسیاری مناطق الزام به استفاده از زنجیر چرخ رانندگان را مجبور به پیاده شدن از خودرو کرد.
محورهای مواصلاتی استان البرز نیز شب گذشته شاهد حجم بارش سنگینی بود بهطوریکه بسیاری از شهروندان در اتوبان کرج گرفتار شدند و مسیر یکساعتی را ششساعته طی کردند و دمه صبح به خانه رسیدند.
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