به گزارش خبرگزاری مهر، زمان خوبی است که هوادار تیم فوتبال بارسلونا باشی، مخصوصا که این تیم بیش از همیشه خوشبین است که بتواند دوباره سهگانه اروپا را کسب کند.
آبی و اناریها در لالیگا با اختلاف زیاد نسبت به تیم دوم صدرنشین هستند، در جام حذفی هم به نیمه نهایی رسیدند و در لیگ قهرمانان اروپا امیدوارند.
این تیم پیش از این هم سهگانه اروپا را کسب کرده، اما این بار امیدوار است بتواند مجددا به آن دست پیدا کند و برای این امیدواری دلایلی دارد.
این تیم در حال حاضر امید زیادی به کسب لالیگا دارد و کار را تقریبا تمام شده میداند، در نتیجه به خوبی میتواند تمرکزش را روی تورنمنتهای دیگر بگذارد.
از طرفی در لیگ قهرمانان اروپا هم این تیم عملکردی فوقالعاده داشته و در شرایطی به بازیهای حذفی رسیده که در مرحله گروهی بدون شکست بوده است.
در جام حذفی هم از ۴ تیمی که به مرحله نیمه نهایی رسیدند به راحتی میتوان گفت بارسلونا بیشترین شانس را برای رسیدن به قهرمانی دارد.
همچنین این تیم در فاز دفاعی خوب کار کرده و مسی هم در رقابتهای این فصل در حال تجربه کردن یکی از موفقترین فصول دوران بازی کردنش است. جدا از این با این حال که بارسلونا ترکیبی فوقالعاده دارد در بازار نقل و انتقالات زمستانی یری مینا و کوتینیو را هم به خدمت گرفته است که برایشان انگیزهای عالی است. هرچند که کوتینیو نمیتواند در لیگ قهرمانان برای این تیم بازی کند. والورده هم تاثیرگذاری خوبی در این تیم داشته و همه اینها مسائلی هستند که شرایط را برای رسیدن بارسلونا به سهگانهای دیگر فراهم کرده است.
نظر شما