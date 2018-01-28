به گزارش خبرگزاری مهر، زمان خوبی است که هوادار تیم فوتبال بارسلونا باشی، مخصوصا که این تیم بیش از همیشه خوش‏بین است که بتواند دوباره سه‎گانه اروپا را کسب کند.

آبی و اناری‌ها در لالیگا با اختلاف زیاد نسبت به تیم دوم صدرنشین هستند، در جام حذفی هم به نیمه نهایی رسیدند و در لیگ قهرمانان اروپا امیدوارند.

این تیم پیش از این هم سه‎گانه اروپا را کسب کرده، اما این بار امیدوار است بتواند مجددا به آن دست پیدا کند و برای این امیدواری دلایلی دارد.

این تیم در حال حاضر امید زیادی به کسب لالیگا دارد و کار را تقریبا تمام شده می‎داند، در نتیجه به خوبی می‎تواند تمرکزش را روی تورنمنت‌‎های دیگر بگذارد.

از طرفی در لیگ قهرمانان اروپا هم این تیم عملکردی فوق‎العاده داشته و در شرایطی به بازی‎های حذفی رسیده که در مرحله گروهی بدون شکست بوده است.

در جام حذفی هم از ۴ تیمی که به مرحله نیمه نهایی رسیدند به راحتی می‏‌توان گفت بارسلونا بیشترین شانس را برای رسیدن به قهرمانی دارد.

همچنین این تیم در فاز دفاعی خوب کار کرده و مسی هم در رقابت‎های این فصل در حال تجربه کردن یکی از موفق‎ترین فصول دوران بازی کردنش است. جدا از این با این حال که بارسلونا ترکیبی فوق‎العاده دارد در بازار نقل و انتقالات زمستانی یری مینا و کوتینیو را هم به خدمت گرفته است که برایشان انگیزه‎ای عالی است. هرچند که کوتینیو نمی‏‌تواند در لیگ قهرمانان برای این تیم بازی کند. والورده هم تاثیرگذاری خوبی در این تیم داشته و همه این‌ها مسائلی هستند که شرایط را برای رسیدن بارسلونا به سه‎گانه‎ای دیگر فراهم کرده است.