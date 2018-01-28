تجهیز کشتارگاه دام پاوه به سیستم پیش سرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حاتمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از تجهیز کشتارگاه دام این شهرستان به عنوان اولین کشتارگاه سنتی استان کرمانشاه به سالن پیش سرد خبر داد.

وی افزود: نگهداری لاشه ها پس از ذبح در سالن پیش سرد موجب سالم سازی گوشت و از بین رفتن اجرام بیماری زا همچون عامل بیماری تب مالت، ویروس تب خونریزی دهنده تب کریمه کنگو و ... می شود.

این مسئول ارتقای بهداشت و سلامت مصرف کنندگان و افزایش کیفیت گوشت را از دیگر مزایای تجهیز کشتارگاه به سیستم پیش سرد عنوان کرد.

وی گفت: در این سالن گوشت استحصالی در دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ ساعت نگهداری می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پاوه مجموع کشتار طی ۱۰ ماه گذشته در کشتارگاه دام شهرستان پاوه را ۱۰ هزار و ۵۰۰ راس دام سبک و ۷۹۰ راس دام سنگین اعلام کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: همچنین ۳۸ راس دام سبک، یک راس دام سنگین و بیش از ۱۵ تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف از چرخه مصرف توسط بازرس کشتارگاه این شبکه خارج و معدوم شده است.