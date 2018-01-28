به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه سرا در حاشیه محفل ادبی اتفاق ترانه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر کارگاه های ادبی در افزایش دانش ادبی و آموزش جوانان و علاقهمندان مستعد گفت: به طور معمول کارگاههای ادبی اثرگذار است و بسیاری از علاقهمندان خواهان برگزاری چنین محافلی هستند اما زمانی اثرگذاری چنین برنامههایی دوچندان میشود که اداره کارگاهها علمی باشد و کارشناسانی در آنها حضور داشته باشند که بتوانند راهنماییهای دقیق انجام دهند.
وی ادامه داد: برگزاری مستمر و سنجش واقعی استعدادها و ذوق جوانان در کارگاهها میتواند به خروجی مفید کار بینجامد. اگر کار به این صورت پیش نرود تعداد کارگاهها و تکثر آنها بدون پشتوانه علمی و حرفهای نتیجهای در بر نخواهد داشت. به همین دلیل، مدیریت علمی کارگاههای ادبی اصلیترین شرط موفقیت است.
این شاعر و کارشناس ادبی در پاسخ به سوالی درباره همنشینی موسیقیدانان با شعرا در افزایش کیفیت محصولات و آثار، گفت: از قدیم گفتهاند بهترین آثار خلق شده حاصل جلسات و ارتباطات آهنگساز و موزیسین با شاعر است؛ زیرا چنین جلساتی سبب درک متقابل و خلق آثاری با کیفیت میشود. در همین نشستها و کارگاهها زمانی که شعرا و موسیقیدانان در کنار هم قرار گرفتهاند آثار بسیار باکیفیتی خلق شده است.
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