محمدرضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف و مسدود شدن مسیر اتوبان و جاده قدیم قم - تهران گفت: برای امدادرسانی هر چه بهتر به افرادی که در این مسیرها قرار دارند هم اکنون ۲۹ تیم امداد از هلال احمر قم در این مسیرها مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه این ۲۹ تیم امداد متشکل از ۳۸ پرسنل هلال احمر، ۶۱ داوطلب و ۲ پزشک است، ادامه داد: ۱۱ آمبولانس، ۶ خودروی نجات، ۶ خودروی کمک‌دار و ۲ تانکر سوخت هم جزو ادواتی است که همراه تیم اعزام شده است.

معاون امداد و نجات هلال احمر قم با اشاره به اینکه تیم هلال اهمر این استان حوزه استحفاظی تهران را هم پوشش می‌دهد، گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ بسته بیسکویت، ۲ هزار بسته نان، ۷۵۰ بطری آب معدنی، ۲۰۰ کیلو خرما، ۵۲۸ بسته کنسرو هم برای افرادی که در مسیر مانده‌اند ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه در مسیر جاده قم - ساوه هم مشکل عبور و مرور وجود دارد و این جاده هم تحت پوشش قرار گرفته است، عنوان کرد: در حال حاضر اتوبان قم - تهران از نعلبندان کاملا مسدود است و تلاش‌ها در راستای بازگشایی آن ادامه دارد.

بهرامی ضمن تقدیر از فعالیت‌های پلیس راه در مسیرهای عبور و مرور، گفت: خوشبختانه تاکنون تلفات انسانی گزارش نشده است.

وی همچنین در پایان از مردم تقاضا کرد ضمن پرهیز از سفرهای غیر ضروری توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.