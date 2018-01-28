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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

یادبود محسن سلیمانی برگزار شد/ خاکسپاری امروز در قطعه نام‌آوران

یادبود محسن سلیمانی برگزار شد/ خاکسپاری امروز در قطعه نام‌آوران

مراسم گرامیداشت زنده‌یاد محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان صبح امروز ۸ بهمن‌ماه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مراسم گرامیداشت زنده‌یاد محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان، صبح امروز (یکشنبه ۸ بهمن‌ماه) با حضور ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، معاونان، مدیران و کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی و نیز فرهاد حسن‌زاده، فریدون عموزاده خلیلی و جمعی دیگر از نویسندگان و علاقمندان به حوزه ادبیات و نشر کشور و خانواده آن مرحوم و اصحاب رسانه در محل حسینیه الزهرا (س) این سازمان برگزار شد.

مراسم با تالاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و همچون خواندن پیام‌های تسلیت سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه و ابوذر ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آغاز شد.

در ادامه قهرمان سلیمانی، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی سخنانی در این مراسم، نکاتی را درباره فضائل و شاخص‌ترین ویژگی‌های اخلاقی زنده‌یاد محسن سلیمانی بیان کرد.

همچنین، فرزند مرحوم محسن سلیمانی ضمن قرائت اشعاری در وصف تواضع و فروتنی پدر، به نقل خاطراتی که از آن مرحوم داشت، پرداخت.

بنا بر اعلام این خبر، با توجه به شرایط ایجاد شده جوی و بارش سنگین برف در تهران، مراسم تشییع و تدفین پیکر زنده‌یاد مرحوم محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی سفارت ایران در صربستان، ظهر امروز (۸ بهمن‌ماه) در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4212343

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