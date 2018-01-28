همکاری مدیریت شهری با اعتراضات گروه های مدنی به روش دموکراتیک

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی نامه فرماندار تهران درباره اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان» با بیان اینکه اعتراض هیات تطبیق را وارد می دانم، اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم که طرح شورا اصلاح شود تا علاوه بر تامین نیت پیشنهاددهندگان، ایرادات مغایر با قانون آن نیز رفع شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که عنوان شود، «الزام شهرداری تهران به اعلام همکاری با نهادهای ذیربط برای تعیین مکان ابراز اعتراضات اجتماعی» این از جمله وظایف ما است. شهردار هم با این عنوان همکاری خواهد کرد، یعنی حوزه مدیریت شهری، اعم از شهردار و شورا این حق را هم به رسمیت می‌شناسیم و هم به سهم خودمان اعلام همکاری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در هر موقعیت و زمانی و برای هر مکانی که احزاب سیاسی، گروه‌های معترض تقاضا کردند و مسئولان امنیتی مجوز دادند، مدیریت شهری برای این‌که این اعتراضات به شکل مدنی، نه در یک مکان خاص بلکه به روش دموکراتیک قابل عمل باشد، همکاری می‌کند.