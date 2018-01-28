به گزارش خبرنگار مهر، در حالی هفته بیست و یکم رقابت های لیگ دسته اول امروز برگزار شد که دیدار تیم های خونه به خونه با نساجی، ملوان با صبا و راه آهن با اکسین به دلیل شرایط جوی و زمین نامساعد لغو شد تا در صورت شرایط مناسب تر با ۲۴ ساعت تاخیر برگزار شود.

به جز این سه بازی شاهد برگزاری ۶ بازی دیگر بودیم که در یکی از حساس ترین آنها فجر سپاسی در خانه میزبان نفت مسجد سلیمان، صدرنشین این مسابقات بود. در دیدار حساس دیگر دو تیم هم استانی گل گهر و مس کرمان به میزبانی گل گهر در سیرجان به مصاف هم رفتند.

در هفته بیست و یکم نتایج جالب توجهی رقم خورد. نفت مسجد سلیمان در دیداری نزدیک مغلوب فجر سپاسی شد. فجری‌ها که رفته رفته به صف مدعیان اضافه شدند توانستند با تک گلی که در نیمه دوم وارد دروازه شاگردان فکری کردند دومین شکست این فصل این تیم را رقم بزنند.

در این هفته هر دو تیم تبریزی ماشین سازی و شهرداری موفق شدند حریفان خود ایرانجوان و برق جدید را مغلوب کنند تا روز خوبی برای تبریزی‌ها در لیگ یک شکل بگیرد. گل گهر سیرجان امروز بهترین نتیجه را به دست آوردو شکست سنگینی را به تیم مس کرمان تحمیل کرد. شاگردان وینگو در گل گهر موفق شدند با حساب ۵ بر یک میهمان‌شان را مغلوب کنند.

نتایج دیدارهای هفته بیست و یکم به شرح زیر است:

* شهرداری ماهشهر یک - مس رفسنجان یک

گل: خیرالله ویسی (شهرداری ماهشهر) حسین شنانی (مس رفسنجان)

* فجر سپاسی یک - نفت مسجد سلیمان صفر

گل: امین شجاعیان

* ایرانجوان بوشهر صفر - ماشین سازی ۲

گل: سعید مهری و حسین قره داغی

* گل گهر سیرجان ۵ - مس کرمان یک

گل ها: محسن آذرپاد، مهدی دغاغله و فرهاد سالاری (گل به خودی)، امین پورعلی و محسن طرحانی (گل گهر) یاسر فیضی ( مس کرمان)

* شهرداری تبریز ۲ - برق جدید شیراز صفر

گل: رضا نجاری و علی محمدی

* آلومینیوم اراک صفر - بادران صفر

* خونه به خونه - نساجی؛ لغو شد

* راه آهن - اکسین؛ لغو شد

* ملوان - صبا؛ لغو شد

جدول مسابقات لیگ دسته اول به شرح زیر است:

۱- نفت مسجد سلیمان ۴۵ امتیاز

۲- بادران ۳۹ امتیاز

۳- نساجی ۳۶ امتیاز

۴- خونه به خونه ۳۵ امتیاز

۵- فجر سپاسی ۳۵ امتیاز

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۱۶- ایرانجوان ۱۸ امتیاز

۱۷- صبای قم ۱۰ امتیاز

​۱۸- راه آهن ۴ امتیاز