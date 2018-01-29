مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان منصوب شد/ دستورانی جایگزین جهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی با حکم وزیر آموزش و پرورش سرپرست اداره کل آموزش و پرورش شد تا پس از سالها فردی به‌جز محمد رضا جهان را بر مسند مدیریت خود ببیند.

محمد دستورانی سابقه مدیریت و تدریس در مجموعه آموزش و پرورش استان سمنان و به ویژه شهرستان سرخه را دارد.

استان سمنان ۱۲۵ هزار دانش آموز دارد که در برابر جمعیت ۷۰۲ هزار نفری استان رقمی قابل توجه است، همچنین اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان پنج هزار کلاس درس را ساماندهی می کند.

در استان سمنان ۱۳مدرسه آموزش از راه دور با یک هزار و ۲۰۰ دانش آموز نیز وجود دارد، سهم سمنان از دانش آموزان استان ۳۵هزار نفر، شاهرود ۳۰ هزار، دامغان ۱۳هزار و میامی شش هزار دانش آموز است.