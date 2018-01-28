کلیه معابر غرب تهران باز و قابل تردد است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدی شهردار منطقه اعلام کرد: با وجود موقعیت کوهستانی و وضعیت جغرافیایی منطقه ۵، از چند ساعت قبل بارش ، با آماده باش کامل و به کار گیری کلیه نیروهای انسانی بااستفاده از ادوات و تکنولوژی، توانستیم با تلاش شبانه روزی ، شرایط را به راحتی ساماندهی و مدیریت کنیم .

اسدی براساس این خبر تصریح کرد : تمام بزرگراه ها، معابر اصلی و خیابان های پرتردد منطقه ۵ باز و عبور ومرور در آنها جریان دارد. وی افزود : شهرداران نواحی هفت گانه با کلیه نیروهای ستادی و اجرایی در خدمت رسانی برای تسهیل عبور و مرور شهروندان همچنان در تلاش هستند .

اسدی در ادامه گفت : خوشبختانه مانور برف روبی آذر ماه آمادگی بالایی برای رویارویی با بارش برف سنگین در شهرداری منطقه ۵ مهیا کرد. نقاط حساس منطقه با هدف تسهیل تردد در معابر و بزرگراه های منطقه ۵ رصد شده و ازساعات اولیه بارش برف ، پرسنل ستادی و اجرایی، مشغول خدمت رسانی به شهروندان هستند.

طبق این خبر شهردار منطقه به همراه معاونین نیز در مرکز کنترل ترافیک حضور یافته و همچنان مشغول رصد کلیه نقاط حساس ، بزرگراه ها و معابربوده و برای کنترل نقاط کور با استفاده از فضای مجازی با همکاران مستقر در این معابر ارتباط دارند.

اسدی افزود: این خدمات تا قطع کامل بارش ها و یخبندان و تردد عادی در معابر ادامه یافته وشهرداری منطقه ۵ برای رفاه حال ساکنین و عابرین ، به صورت شبانه روزی با تمام قوا حضور فعال دارد.