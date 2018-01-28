آمریکا و فرانسه به دنبال مانع تراشی حل سیاسی بحران سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، الکساندر زاسپکین سفیر روسیه در لبنان اعلام کرد: آمریکا و فرانسه از طریق طرح موضوع به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه به دنبال متهم کردن دولت سوریه و مانع تراشی در مسیر حل سیاسی بحران سوریه هستند.

وی افزود: برای همه کاملا روشن است که آمریکا و فرانسه به دنبال دستاوردهای سیاسی از طریق طرح موضوع حملات شیمیایی هستند. روسیه به شرکای غربی خود ضرورت انجام تحقیقات درباره حملات شیمیایی به دور از دخالت سیاسی و بر اساس معیارهای بین المللی را مورد تاکید قرار داده است.

زاسپکین با اشاره به نشست گفتگوی های سوری در سوچی روسیه بیان کرد: آمریکا با تلاش خود سعی می کند که مانع از گفتگوهای کردها با دولت سوریه شود اما با توجه به اوضاع کنونی و عملیات نظامی ترکیه در عفرین، مشارکت کردها در نشست سوچی مهم است.