تردد در محور کیاسر و سوادکوه با زنجیر چرخ ممکن است

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان با بیان اینکه محور کندوان و هراز به دلیل بارش برف سنگین و کولاک در حوزه استان البرز تا اطلاع ثانوی مسدود است اظهار داشت: تردد در محور سوادکوه به صورت عادی و روان اما فقط با زنجیر چرخ در جریان است.

وی افزود: وضعیت جوی محور سوادکوه و کیاسر همراه با بارش سنگین برف از گردنه گدوک تا چالی و از کیاسر تا سه راه فولاد محله است و در محور کندوان نیز از تونل تا پل دزبن و در هراز نیز از گردنه امام زاده هاشم تا تونل وانا شاهد بارش سنگین برف هستیم.