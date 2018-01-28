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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۸

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران:

تردد در محور کیاسر و سوادکوه با زنجیر چرخ ممکن است

تردد در محور کیاسر و سوادکوه با زنجیر چرخ ممکن است

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران با بیان اینکه محور هراز و کندوان همچنان مسدود است گفت: تردد در محور کیاسر و سوادکوه نیز با زنجیر چرخ ممکن است.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان با بیان اینکه محور کندوان و هراز به دلیل بارش برف سنگین و کولاک در حوزه استان البرز تا اطلاع ثانوی مسدود است اظهار داشت: تردد در محور سوادکوه به صورت عادی و روان اما فقط با زنجیر چرخ در جریان است.

وی افزود: وضعیت جوی محور سوادکوه و کیاسر همراه با بارش سنگین برف از گردنه گدوک تا چالی و از کیاسر تا سه راه فولاد محله است و در محور کندوان نیز از تونل تا پل دزبن و در هراز نیز از گردنه امام زاده هاشم تا تونل وانا شاهد بارش سنگین برف هستیم.

کد مطلب 4212772

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