به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری دهکردی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مسکن چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کیفیت احداث مسکن در چهارمحال و بختیاری ارتقا یابد، اظهار داشت: افزایش کیفیت ساخت و ساز موجب کاهش خسارت در هنگام حوادث احتمالی می شود.

وی ادامه داد: باید نظارت ها بر روند ساخت و ساز مسکن در چهارمحال و بختیاری افزایش یابد تا واحد های مسکن با استاندارد های مشخص شده احداث شوند و تخلفی در این زمینه صورت نگیرد.

افزایش کیفیت ساخت و ساز زمینه ساز کاهش خسارات است

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به حادثه زلزله کرمانشاه، اظهار داشت: افزایش کیفیت ساخت و ساز زمینه ساز کاهش خسارات در زمان وقوع حوادث طبیعی است.

وی تاکید کرد: بخش مسکن یکی از مهمترین نیاز های جامعه به شمار می رود که باید در احداث مسکن در شهرها و روستاها توجه جدی شود.

سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دستگاه های اجرایی مرتبط با ساخت و ساز مسکن باید در مسیر افزایش نظارت ها در این بخش وارد شوند.

وی بیان کرد: احداث مسکن برای مددجویان کمیته امداد یکی از پروژه های است که در این استان اجرا می شود و باید روند اجرای آن در سطح استان بررسی شود.