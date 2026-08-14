درخواست هواداران برای جام؛ از اعتراض غلامپور تا گفتگوی چشمی با سرمربی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و مس شهربابک در هفته نخست لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس آغاز شد و نیمه نخست این مسابقه با حواشی مختلفی همراه بود.

پیش از آغاز مسابقه سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، به همراه اعضای کادر فنی این تیم به سمت نیمکت مس شهربابک رفت و با قاسم شهبا، سرمربی مس و سایر اعضای کادر فنی این تیم خوش‌وبش کرد.

در جریان بازی نیز بهزاد غلامپور، مربی دروازه‌بان‌های استقلال در مقطعی نسبت به تصمیمات داوری معترض شد و صحبت‌هایی را با داور چهارم مسابقه انجام داد.

هواداران استقلال که برای تماشای نخستین بازی تیمشان در فصل جدید در ورزشگاه شهدای شهرقدس حضور پیدا کرده‌اند، بارها با سر دادن شعار به تشویق تیم خود پرداختند. آنها همچنین با شعارهایی، خواستار اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به استقلال شدند.

در دقیقه ۳۰ مسابقه نیز داور بازی به دلیل گرمای هوا دستور توقف مسابقه را صادر کرد تا بازیکنان دو تیم برای نوشیدن آب و رفع خستگی دقایقی استراحت کنند.

روزبه چشمی، کاپیتان استقلال که در این مسابقه روی نیمکت حضور دارد، در طول نیمه نخست چند مرتبه با سهراب بختیاری‌زاده صحبت و درباره شرایط بازی با سرمربی تیمش گفتگو کرد.

نیمه نخست این دیدار در حالی دنبال شد که حضور پرشور هواداران استقلال و واکنش‌های اعضای دو نیمکت، از جمله نکات قابل توجه حاشیه‌ای مسابقه بود.