  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۰

توقیف ۷۱ خودروی شوتی و کشف ۱۵ هزار لیتر سوخت در رودان

توقیف ۷۱ خودروی شوتی و کشف ۱۵ هزار لیتر سوخت در رودان

رودان - دادستان شهرستان رودان از توقیف ۷۱ دستگاه خودروی شوتی و کشف ۱۵ هزار و ۹۱۰ لیتر سوخت طی سه روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی دادستان شهرستان رودان، اظهار کرد: طی سه روز گذشته در راستای مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با خودروهای شوتی، ۷۱ دستگاه خودروی شوتی توقیف و در مجموع ۱۵ هزار و ۹۱۰ لیتر سوخت کشف و ضبط شد.

وی افزود: در جریان این اقدامات، یک نفر نیز دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دادستان شهرستان رودان تأکید کرد: برخورد قانونی با قاچاقچیان سوخت و متخلفان اقتصادی با جدیت ادامه خواهد داشت و با افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، بدون اغماض برخورد می‌شود.

کد مطلب 6916490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه