توقیف ۷۱ خودروی شوتی و کشف ۱۵ هزار لیتر سوخت در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی دادستان شهرستان رودان، اظهار کرد: طی سه روز گذشته در راستای مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با خودروهای شوتی، ۷۱ دستگاه خودروی شوتی توقیف و در مجموع ۱۵ هزار و ۹۱۰ لیتر سوخت کشف و ضبط شد.

وی افزود: در جریان این اقدامات، یک نفر نیز دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دادستان شهرستان رودان تأکید کرد: برخورد قانونی با قاچاقچیان سوخت و متخلفان اقتصادی با جدیت ادامه خواهد داشت و با افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، بدون اغماض برخورد می‌شود.