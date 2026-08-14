استفاده از مسئولیت اجتماعی برای توسعه زیرساخت‌ های شادگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حببب عفری عصر امروز جمعه در جلسه هم ‌اندیشی و بررسی نحوه اجرای مسئولیت ‌های اجتماعی شرکت‌های مستقر در شهرستان شادگان اظهار کرد: مسئولیت‌ های اجتماعی شرکت ‌های مستقر در شهرستان در قالب پروژه های عمرانی باید هدفمند، شفاف و ماندگار باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه شرکت ‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی خود افزود: فعالیت ‌های اجتماعی شرکت ‌ها در قالب پروژه های عمرانی متناسب با نیازهای واقعی شهرستان، هدفمند، شفاف و دارای آثار ماندگار برای مردم باشد.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به دغدغه و پیگیری‌ های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در قالب مسئولیت‌ های اجتماعی شرکت‌ ها، بیان کرد: شهرستان شادگان نیازمند مجموعه‌ ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان، راه و عمران روستایی، ورزش، حمایت از خانواده‌های کم ‌برخوردار و... است و از شرکت‌های مستقر در شهرستان انتظار می‌رود در حد توان و ظرفیت خود در این حوزه‌ ها نقش‌ آفرینی کنند.

وی با اشاره به اهمیت ماندگاری پروژه‌ های مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: اجرای پروژه‌ های ماندگار می‌تواند برای سال‌ها آثار مثبت آن را برای مردم شهرستان باقی بگذارد که انتظار داریم شرکت ‌ها در کنار کمک ‌های جاری، اجرای پروژه‌ های زیرساختی و ماندگار را نیز در اولویت قرار دهند.

عفری همچنین بر ضرورت توجه به اشتغال نیروهای بومی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت نیروی انسانی شهرستان باید یکی از محورهای مهم مسئولیت اجتماعی شرکت ‌ها باشد و اگر تخصص مورد نیاز در شهرستان وجود داشته باشد اولویت باید با نیروهای بومی باشد.

وی بیان کرد: از شرکت‌ هایی که در سال‌های گذشته در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اقدامات مؤثری انجام داده‌اند قدردانی می‌کنیم اما انتظار داریم این روند با برنامه‌ریزی دقیق‌ تر، هماهنگی با فرمانداری و توجه بیشتر به اولویت ‌های شهرستان ادامه پیدا کند.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان تاکید کرد: هرگونه مطالبه، نیاز و پیشنهاد در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی باید از مسیر کارگروه مربوطه در فرمانداری دنبال شود تا ضمن جلوگیری از موازی‌ کاری، اقدامات شرکت‌ ها به سمت پروژه‌ هایی هدایت شود که بیشترین منفعت و ماندگاری را برای مردم شهرستان شادگان داشته باشد.