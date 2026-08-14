به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه جمعه ۲۲ مرداد، در نشست خبری پیش از دیدار با ذوب‌آهن اظهار داشت: بازی اول لیگ بازی مرکب است، شاید خیلی‌ها این سریال را دیده باشند که پرمخاطب اما مبهم و ناشناخته بود.

وی افزود: در ابتدای لیگ نیز اطلاعات زیادی از تیم‌ها در دسترس نیست؛ در این سال‌ها تیم‌هایی داشتم که رو به جلو، فوتبال خوب و کلاسیک بازی کند، بازیکنان من همیشه باید ذهنیت برنده داشته باشند.

مطهری تصریح کرد: ذوب‌آهن کادر خوبی دارد و باشگاهی است که مانند فولاد با سابقه است اما دو تیم نسبت به فصل گذشته تغییراتی داشتند که ممکن است علی‌رغم میل باطنی باشد.

سرمربی فولاد خوزستان گفت: دو سال خوب در سپاهان داشتم و با تمام وجود برای سپاهان بازی کردم، خاطرات خوبی از اصفهان دارم؛ اتفاقاتی که برای شرکت فولاد خوزستان در جنگ رخ داد مشکلاتی برای تیم به وجود آورد.

وی ادامه داد: اگر ستاره داشته باشید اما تیم نباشید کار پیش نمی‌رود، برای بازی فردا به دنبال یک بازی خوب هستیم و امیدواریم با کسب ۳ امتیاز برگردیم.

مطهری با بیان این که آینده برای جوانان است، خاطرنشان کرد: سال سومی است که در فولاد هستم و هیچوقت سابقه نداشته این تعداد جوان به تیم اصلی اضافه شود و بازیکنانی باشند که بعد مشتری پیدا کنند؛ بخشی از این به دلیل زحمات آکادمی فولاد است.

سرمربی فولاد گفت: بازی دادن به جوانان تاوان خود را دارد اما در نتیجه فوتبالیست‌های بزرگی تربیت می‌شوند؛ هیچ زمانی نمی‌توان ۱۰۰ درصد از نقل و انتقالات راضی بود، من با این موضوع کنار آمدم و از مدیرعامل تیم تشکر می‌کنم که تلاش خود را انجام دادند.

وی با اشاره به این که در نشست خبری قبل از بازی نباید برنامه‌های تاکتیکی را گفت، افزود: من با ویسی در سپاهان هم‌بازی بودیم و برای او آرزوی موفقیت دارم، ما هم مانند ذوب‌آهن مصدومانی داریم و این موضوع طبیعی است.

مطهری در رابطه با جذب رامین رضاییان گفت: رامین قدرشناس است، فولاد و رامین بهم کمک کردند، بازیکن مورد علاقه من است و به خوبی می‌توانم از او بازی بگیرم، باشگاه هم صحبت کرده است اما اطلاع دیگری از جزئیات ندارم.

سرمربی فولاد ادامه داد: نخستین سالی است که فولاد بازیکن خارجی ندارد، خودم مایل به همکاری با بازیکنان خارجی قبلی نبودم و اولویت من کار با جوانان داخلی است؛ جذب بازیکن خارجی با توجه به شرایط کشور سخت شده است، باید بازیکنی به ایران بیایید که واقعا بتواند به پیشرفت تیم و فوتبال ایران کمک کند.

وی در رابطه با هواداران فولاد خوزستان گفت: در استان خوزستان مردم با شرایط سختی برای یک بازی به ورزشگاه می‌آیند، دست تک‌تک هواداران را می‌بوسم، همیشه تیم را حمایت کردند؛ تمام نیت ما این است که با تمام وجود برای آن‌ها بجنگیم.

مطهری در پایان گفت: میلاد سرلک و مهرداد محمدی دو بازیکن توانمند ما هستند که فردا میلاد را در اختیار نداریم، ترکیب جوانان و باتجربه‌ها نکته‌ای است که به آن اعتقاد دارم، اگر صرفا از جوانان استفاده کنیم آن‌ها را می‌سوزانیم.